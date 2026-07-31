まさに今が旬の「桃」。31日に“日本一おいしい桃”を決める「全国桃選手権」が開催されました。頂点に輝くのはどんな品種なのでしょうか。さらに、「マンゴー桃」「ドーナツみたいな桃」などユニークな桃も。一体どんな桃なのでしょうか。【桃+1週間の裏技】専門家に聞いた“おいしく保存”する方法桃なのに…「マンゴー」「ドーナツ」?ユニーク品種3選蓮見孝之キャスター:農水省によると、全国で栽培されている桃の生食用品種