『名探偵コナン』1185話 千速とコナンの推理が少女救出の鍵
アニメ『名探偵コナン』の1185話「赤レンガ倉庫 消えた誘拐犯（後編）」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
1185話のあらすじはこちら。
＜1185話「赤レンガ倉庫 消えた誘拐犯（後編）」＞
横浜の赤レンガ倉庫で誘拐犯を追う神奈川県警の萩原千速。顔を知られた佐藤刑事と服を入れ替えた千速が、高木刑事とカップルを装ってパンケーキ店へ潜入する。一方、コナンたち少年探偵団は ”表札にサイコロを載せる怪しい男” の存在を知る。細工されたサイコロの写真を見たコナンは、その真意に気付くが……。横浜と米花で迫るタイムリミット。誘拐された少女救出の鍵は、千速とコナン、2人の推理に託された――！
＞＞＞『名探偵コナン』1185話の先行カットをすべてチェック！（画像5点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
