“出会い”を資産に変える！MEETタッチ名刺がビジネスシーンで注目される理由
リモートワークの普及、オンライン商談の定着、ビジネスイベントの再活性化――。働き方が大きく変わる中で、あらためて見直されているのが「名刺」の存在だ。ここで紹介する「MEETタッチ名刺」は、“実戦型ツール”として注目を集めているデジタル名刺だ。スマホをかざすだけでプロフィール情報やSNSリンクを瞬時に共有することができる。
■MEETタッチ名刺とは？
MEETタッチ名刺とは、スマートフォンに“タッチ”するだけで、自分のプロフィール情報を相手に共有できるデジタル名刺サービスだ。あらかじめ名前や会社名といった基本情報に加え、Webサイト、SNS、資料リンクなどを登録しておけば、それらの情報を一括で相手の端末に届けることができる。
特徴的なのは、アプリのインストールや複雑な操作を必要としない点だ。初対面の場でもスムーズに使えるため、名刺交換の流れを止めることなく、自然なコミュニケーションを実現する。従来の紙名刺のように「渡して終わり」ではなく、その場で情報がデジタル化され、後から見返しやすい点も大きな利点だ。
また、MEETタッチ名刺は単なる名刺のデジタル代替ではない。リアルな出会いの価値を高めながら、ビジネスの成果へと結びつける――そんな思想を体現した新しい名刺のかたちだ。MEETタッチ名刺には、目的に合わせてさまざまなデザインが用意されている。
■セットアップは簡単！わずか3ステップ
「デジタル名刺は設定が難しそう」──そんな先入観を覆すのが、MEETタッチ名刺だ。セットアップは、わずか3ステップで済む。
まずは、ECサイトでMEETタッチ名刺を購入しよう。
・https://www.meet-meet.com/consumer/
ステップ1 届いたMEETタッチ名刺にスマートフォンをかざす
ステップ2 スマホアプリのインストール、カードをアプリに登録する
ステップ3 個人情報を登録する
■実際に使って見えた、ビジネス現場での実力
MEETタッチ名刺の特長の一つが、用途に応じて2つのモードを使い分けられる点だ。
モード１：名刺モード
まず利用したのは、もっとも基本となる名刺交換用のモードだ。スマートフォンにタッチするだけで、名前、会社名、連絡先などの基本情報が相手の端末に表示される。操作は直感的で、初対面の相手にも説明は不要だった。
印象的だったのは、名刺交換の流れが途切れないことだ。紙名刺のように「取り出す・渡す・しまう」といった動作がなく、会話をしながら自然に情報共有が完了する。実際、「それどうやるんですか？」と興味を持たれ、会話が広がる場面も多かった。
商談や少人数の打ち合わせでは、このモードだけで十分だと感じた。名刺交換をきっかけに、スムーズに次の話題へ移れる点は、営業や取材の場でも使いやすい。
モード２：マルチリンクモード
もう一つのモードは、懇親会でSNSの情報を提供したいときに真価を発揮した。このモードでは、個人の名刺情報というよりも、Webサイト、サービス紹介ページ、資料ダウンロード先など、特定の情報を相手に届けることに重きが置かれている。
「これにタッチしてください」と案内するだけで、必要な情報を一瞬で共有することができる。紙のチラシを配る必要もなく、説明にかかる時間も短縮される。何より、後から資料を探し直す必要がない点は、受け取る側にとっても大きなメリットだ。
実際に使ってみて感じたのは、「どちらが優れているか」ではなく、「場面ごとに最適解が用意されている」という点だ。
・名刺交換モード 1対1の出会い、関係構築が目的
・リンク共有モード 多くの人に同じ情報を届けたい
■名刺は「渡すもの」から「使い分けるもの」へ
MEETタッチ名刺の2モード運用は、名刺の役割そのものを再定義しているように感じた。名刺は一種類である必要はなく、目的に応じて形を変えてよい。そうした発想が、自然に体験として落とし込まれている。
出会いを丁寧につなぎたい場面でも、効率よく情報を広げたい場面でも使える。2つのモードを備えたMEETタッチ名刺は、現代のビジネスシーンにおける“実戦型ツール”として、確かな手応えを感じさせた。
