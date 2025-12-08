¡È°ÅÆ®¡ÉÂ³¤¤ÇÍÉ¤é¤°¡Ö½¬¶áÊ¿¡×ÂÎÀ©¡ÄÃæ¹ñ¤¬¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÈÅúÊÛ¡É¤Ë°Û¾ï¤ÊÈ¿È¯¤ò¼¨¤¹ÍýÍ³¡¡ÀìÌç²È¤Ï¡Ö¡ÈÈ¿Æü¡É¤ÇÃÄ·ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ
¡¡Âè1²ó¡Úº£Ç¯8·î¤Ë¡Ö½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡×¤Î·Ù¸îÉôÂâ¤È¡Ö¿ÍÌ±²òÊü·³¡×¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÉôÂâ¤¬¡È¾×ÆÍ¡É¤«¡ÄÀìÌç²È¤Ï¡Ö9·î¤Ë¤Ï¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼À£Á°¤ÎÆ°¤¡×¤â»ØÅ¦¡Û¤«¤é¤ÎÂ³¤¨¡¨¡¡£Ãæ¹ñ¤ÎËÌµþ¤Ë¤ÏÃæÆî³¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ì²è¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤äÀ¯ÉÜ¤Î¼çÍ×µ¡´Ø¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¸À¤¨¤Ð±ÊÅÄÄ®¤È²â¤¬´Ø¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÃÏ¶è¤À¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¹õ¡¹¤È¤·¤¿Æ¬È±¤Ç»ØÆ³ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡£¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð³Î¤«¤Ë¡ÈÇòÈ±¡É¤¬Áý¤¨¤¿°õ¾Ý¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ
¡¡¤Ä¤Þ¤êÃæÆî³¤ÃÏ°è¤ÏÃæ¹ñ¤Î¿´Â¡Éô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¯¼£¤ÎÃæ¿õ¤Ç²¿¤È8·î¤Ë¡ÈÉðÎÏ¾×ÆÍ¡É¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿ÍÌ±²òÊü·³¤Î°ìÉô¤¬¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ò·Ù¸î¤¹¤ë¡ÖÆÃÊÌ¶ÐÌ³ÉôÂâ¡×¤ò¡ÈÝÓÌÇ¡É¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ£¿ô¤ÎÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÅÄÃæ»°Ïº»á¤ÏÃæ¹ñ·³»öÌäÂê¤Î¸¦µæ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢·î´©»ï¡Ö·³»ö¸¦µæ¡×¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÏÀÊ¸¤Ï¾ï¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÉ±ÒÂç³Ø¹»¤«¤éÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ë¿Ê¤ß¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÃæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÎÄ´ºº¡¢¸¦µæ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀìÌç²È¤À¤±¤¢¤ê¡¢¼«±ÒÂâ¤«¤é³°Ì³¾Ê¤Ë½Ð¸þ¤·¤¿·Ð¸³¤â»ý¤Ä¡£
¡¡ÅÄÃæ»á¤Ï¡Ö°ìÉô¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î9Æü¤ÎÌëÌÀ¤±¤ËËÌµþÃæ¿´Éô¤ÎÃæÆî³¤ÃÏ°è¤Ø11Î¾¤ÎµßµÞ¼Ö¤¬½ÐÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö»ä¤âÆÈ¼«¤ËÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÆî³¤¤ÎÃæ¤ÇÃæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÎÂè82½¸ÃÄ·³¤Î°ìÉô¤È¡¢½¬¶áÊ¿»á¤ò·Ù¸î¤¹¤ëÆÃÊÌ¶ÐÌ³ÉôÂâ¡ÊÅÞÃæ±ûÊÛ¸øÄ£·Ù±Ò¶ÉÉôÂâ¡Ë¤Ë¤è¤ëÉðÎÏ¾×ÆÍ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÁÐÊý¹ç¤ï¤»¤Æ5000¿ÍÄøÅÙ¤Îµ¬ÌÏ¡£Âè82½¸ÃÄ·³¤¬µ¡´Ø½Æ¤òÈ¯Ë¤¤·¡¢100¿Í°Ê¾å¤Î»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¤¬¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë·³¤È·Ù»¡¤¬ÀïÆ®¤ò¸ò¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é·Ù»¡¤Ë¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»à½ý¼Ô¤ÎÂçÈ¾¤ÏÅÞÃæ±ûÊÛ¸øÄ£·Ù±Ò¶ÉÉôÂâ¤ÎÂâ°÷¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
À©ÉþÁÈ¥È¥Ã¥×¤¬½¬¼çÀÊ¤ò¡È¶¼Ç÷¡É
¡¡½¬¼çÀÊ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë·ÙÈ÷ÉôÂâ¤¬Âè82½¸ÃÄ·³¤Ë¹¶·â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£·ãÅÜ¤·¤ÆÂè82½¸ÃÄ·³¤Î´´Éô¤òÂç½ÍÀ¶¤¹¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤Î¤Ï¤º¤À¤¬¡¢»öÂÖ¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÅ¸³«¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö9·î29Æü¡¢Ãæ¹ñ²ÏËÌ¾Ê¤ÎÊÝÄê»Ô¤«¤éËÌµþ»Ô¤Ë¸þ¤«¤¦¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¡¢Â¿¿ô¤Î·³ÍÑ¼ÖÎ¾¤¬ËÌµþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·³ÍÑ¼ÖÎ¾¤Ï100Âæ¤òÄ¶¤¨¡¢Áõ¹Ã¼Ö¡¢Êª»ñ¼Ö¡¢Ê¼°÷Í¢Á÷¼Ö¡¢°åÎÅ¼Ö¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÆî³¤ÃÏ°è¤Ç·³»ö¾×ÆÍ¤òµ¯¤³¤·¤¿Âè82½¸ÃÄ·³¤ÏÊÝÄê»Ô¤ËÃóÆÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÂè82½¸ÃÄ·³¤Î°ìÉô¤¬ËÌµþ¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃæÆî³¤ÃÏ°è¤Ø¤ÎÁý±çÉôÂâ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î½ÅÍ×²ñµÄ¡Ø4ÃæÁ´²ñ¡Ù¤¬10·î20Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌó1¤«·îÁ°¤È¤¤¤¦¶ÛÇ÷¤·¤¿»þ´ü¤Ë¡¢ÆüÃæ¤Ë¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¹âÂ®Æ»Ï©¤òÂè82½¸ÃÄ·³¤ÎÉôÂâ¤¬¸øÁ³¤È°ÜÆ°¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ì¼ï¤Î¼¨°Ò¹Ô°Ù¤À¤È¸«¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âè82½¸ÃÄ·³¤Ï½¬¼çÀÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø²¶¤¿¤Á¤Ï¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¾¡Ù¤È¡È¶¼Ç÷¡É¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦ÅÄÃæ»á¡Ë
¡¡½¬¼çÀÊ¤¬Âè82½¸ÃÄ·³¤Î´´Éô¤ò½ÍÀ¶¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢Âè82½¸ÃÄ·³¤Ï¸øÁ³¤È¡ÈÈ¿½¬¶áÊ¿¡É¤Î¼¨°Ò¹Ô°Ù¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¨¡¨¡¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¸½¼Â¤Ëµ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
ÂæÏÑ¿¯¹¶¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥¨¥ê¡¼¥È·³¿Í
¡ÖÂè82½¸ÃÄ·³¤Ï¼óÅÔËÉ±Ò¤òÃ´¤¤¡¢¡ØËÌµþ¤Î¶á±Ò·³¡Ù¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÎÂç´´Éô¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñÉû¼çÀÊ¤òÌ³¤á¤ëÄ¥Ëô¶¢»á¤¬Âè82½¸ÃÄ·³¤òÄ¾³í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê8·î¤Î·³»ö¾×ÆÍ¤â9·î¤Î¼¨°Ò¹Ô°Ù¤â¡¢Ä¥»á¤¬»Ø´ø¤·¤¿¾å¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼Ä¥»á¤Ï½¬¼çÀÊ¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤¬Á´¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤ÆÂæÏÑ¿¯¹¶¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£60Ç¯Âå¤Ë¿ÍÌ±²òÊü·³¤ËÆþÂâ¤·¡¢À©ÉþÁÈ¥È¥Ã¥×¤Ë¾º¤ê¤Ä¤á¤¿À¸¿è¤Î·³¿Í¤¬¡ØÂæÏÑ¿¯¹¶¤ÏË´¹ñ¤ÎÀïÁè¡Ù¤ÈÈãÈ½¤·¡¢ÂæÏÑ¿¯¹¶¤òÌ¿¤¸¤ë½¬¼çÀÊ¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ê°úÂà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤â¤¦¤ÈÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦ÅÄÃæ»á¡Ë
¡¡¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¤Ï·ÐºÑ¤Î¸ºÂ®¤¬Á¯ÌÀ¤À¡£ÂæÏÑ¿¯¹¶¤Ê¤ÉÏÀ³°¤Ç¤¢¤ê¡¢·Êµ¤²óÉü¤¬ºÇÍ¥Àè¡£¤â¤·ÂæÏÑ¿¯¹¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¤â°ìÀï¤ò¸ò¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Î¼Â¤Ë°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤³¤ó¤ÊÌµ°ÕÌ£¤ÊÀïÁè¤ò¥×¥í¤Î·³¿Í¤È¤·¤Æµö¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£
¡ÖÄ¥»á¤¬¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç½¬¼çÀÊ¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÄÙ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä¥»á¤¬¸øÁ³¤È½¬¼çÀÊ¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤â½ÍÀ¶¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢²òÊü·³¤ÎÆâÉô¤Ç¤ÏÈà¤È¹Í¤¨¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë´´Éô¤¬ÁêÅö¤Ê¿ô¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤¦Ê¬ÀÏ¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢·³´´Éô¤ÎºÂ¤ËÊ£¿ô¤Î¶õÀÊ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¤Ï7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï3¿ÍÊ¬¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬¶õÀÊ¤Ç¤¹¡£¤â¤·½¬¼çÀÊ¤¬ÂæÏÑ¿¯¹¶¤òÌ¿¤¸¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼ÂÌ³¤òÃ´Åö¤¹¤ë·³¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦ÅÄÃæ»á¡Ë
Ä¥»á¤Î¸å¤í½â
¡¡¤³¤ì¤Ï°ì¼ï¤Î¡È¥µ¥Ü¥¿¡¼¥¸¥å¡É¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÏÂæÏÑ¿¯¹¶¤ËÈÝÄêÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ï¤¶¤ÈÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¶õÀÊ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÈÀïÁèÈ¿ÂÐ¡É¤Î°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£
¡Ö½¬¼çÀÊ¤ÎÂ¦¶á¤È¾Î¤µ¤ì¤¿·³´´Éô¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¼ºµÓ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9·î¤Ë¤Ï¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¹¹Ô»Ø´ø´±¤¬ÌµÌ¾¤ÎÃæ¾¤ÇÀìÌç²È¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¸ø¼°ÊóÆ»¤Ç´Ú¾¡±äÃæ¾¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¾¤¬¡¢¤½¤ì¤â¶õ·³¤Î»ÊÎá°÷¤Ç¤¢¤ë´ÚÃæ¾¤¬¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡È½¬ÇÉ¡É¤Î·³¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÈÈ¿½¬ÇÉ¡É¤Î·³¿Í¤Ç¤¢¤ëÄ¥»á¤ò¸µ¹ñÌ³±¡ÉûÁí¤Î¸Õ½Õ²Ú»á¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Õ»á¤Ï¸µ¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¸Õ¶ÓÞ¹»á¤Î²ûÅá¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Æó¿Í¤Ë±ïÀÌ´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¸Õ¡Ù¤ÎÉÄ»ú¤¬Æ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¸Õ½Õ²Ú»á¤Ï¡È¾®¸Õ¶ÓÞ¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸Õ½Õ²Ú»á¤â½¬¼çÀÊ¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤·¡¢Ä¥»á¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦ÅÄÃæ»á¡Ë
¡¡¤´µ²±¤ÎÊý¤â¤ª¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢2022Ç¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÂè20²óÁ´¹ñÂåÉ½Âç²ñ¤ÎÊÄËë¼°¤Ç¸Õ¶ÓÞ¹»á¤¬·¸°÷¤ËÂ¥¤µ¤ìÂàÀÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡È°Û¾ï»öÂÖ¡É¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê²±Â¬¤¬Î®¤ì¤¿¤¬¡¢½¬¼çÀÊ¤È¸Õ¶ÓÞ¹»á¤ÏÉÔÃç¤È¤µ¤ì¡¢Á´¹ñÂåÉ½Âç²ñ¤È¤¤¤¦À²¤ì¤Î¾ì¤ÇÂàÀÊ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡ÈÀ¤Âå¸òÂå¡É¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸Õ½Õ²Ú»á¤¬½¬¼çÀÊ¤òº¨¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£Ä¥»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À
¡ÖÂç¼ê¿·Ê¹¼Ò¤ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÊóÆ»¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢½¬¼çÀÊ¤ÎÀ¯¼£´ðÈ×¤ÏÈ×ÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¼ÂÂÖ¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢º£¤â½¬ÇÉ¤ÈÈ¿½¬ÇÉ¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê°ÅÆ®¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ØÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡ÙÅúÊÛ¤ËÃæ¹ñ¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤âÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¤¬ÊóÉüÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¸¢ÎÏ´ðÈ×¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë½¬ÇÉ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤òÅ¨»ë¤·¤ÆÃæ¹ñ¹ñÌ±¤¬È¿Æü¤ÇÃÄ·ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¯¸¢¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¼¡¡¹¤ÈÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊóÉüÁ¼ÃÖ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É½¬ÇÉ¤Ï´íµ¡°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦ÅÄÃæ»á¡Ë
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÃæ¹ñ¤Î¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÇ¤´ü¤Ï¡ÖÏ¢Â³2´ü10Ç¯¤Þ¤Ç¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬½¬¼çÀÊ¤Ïµ¬À©¤ò²þ¤á¡¢°ÛÎã¤Î3´üÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÞÁí½ñµ¤È¤·¤Æ¤Ï2027Ç¯¤Ë¡¢¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤·¤Æ¤â2028Ç¯¤ËÇ¤´üËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¡£½¬¼çÀÊ¤Ïº£¸å¤â4´ü¡¢5´ü¡Ä¡Ä¤È¡È½ª¿È¹ñ²È¼çÀÊ¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤¬É¬Í×¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÂæÏÑÅý°ì¤¬ºÇ¤âÍýÁÛÅª¤À¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤«¤é¡¢¡Ö2027Ç¯¤«28Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤Ë·³»ö¿¯¹¶¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ëÀìÌç²È¤â¤¤¤ë¡£
¡¡µÕ¤ËÈ¿½¬ÇÉ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï2027Ç¯¤«28Ç¯¤Ë½¬¼çÀÊ¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ê°úÂà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë°ÅÆ®¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âè1²ó¡Úº£Ç¯8·î¤Ë¡Ö½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡×¤Î·Ù¸îÉôÂâ¤È¡Ö¿ÍÌ±²òÊü·³¡×¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÉôÂâ¤¬¡È¾×ÆÍ¡É¤«¡ÄÀìÌç²È¤Ï¡Ö9·î¤Ë¤Ï¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼À£Á°¤ÎÆ°¤¡×¤â»ØÅ¦¡Û¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃæ¿´Éô¡ÖÃæÆî³¤¡×¤Ç·³¤¬·Ù»¡¤òµ¡´Ø½Æ¤ÇÝÓÌÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¾×·âÅª¤Ê·³»ö¾×ÆÍ¤Î¾ÜºÙ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¡£
ÅÄÃæ»°Ïº¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤µ¤Ö¤í¤¦¡Ë
