渋谷で幻想的な“青の世界”に浸る「青の洞窟 SHIBUYA」巨大雪だるまの新演出も、12月25日まで
【女子旅プレス＝2025/12/04】累計1,500万人以上が訪れた人気イルミネーションイベント「青の洞窟 SHIBUYA」が、12月4日（木）から12月25日（木）までの期間、渋谷公園通りから代々木公園ケヤキ並木において開催される。
【写真】“新生”「SHIBUYA TSUTAYA」アニメやアーティストなどIPコラボ注力し再出発
「青の洞窟 SHIBUYA」は渋谷の冬を象徴するイベントとして例年多くの人に親しまれ、2016年〜2019年、2022〜2024年に渋谷で開催された累計7回のイベントでの来場者数は、約1,500万人を突破。
渋谷公園通りから代々木公園まで約900mの区間が、約500,000球の青い光で染め上げられ幻想的な光景を創り出す。
今年のテーマは「青の洞窟 THE SNOWMAN」。昨年も好評を博した球体バルーン演出をさらに進化させ、雪だるま型の巨大バルーン「青の洞窟 THE SNOWMAN」が初登場する。このバルーンでは、雪や星、オーロラを思わせる幻想的な映像コンテンツが投影され、見る角度や時間帯によって異なる表情を見せてくれる。
また、バルーンの背中側にはアドベントカレンダーも設置、会場内にはBGM演出も用意されるなど、光の演出面以外でも特別な時間に浸れる空間を展開する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
【期間】2025年12月4日（木）〜12月25日（木）
【実施エリア】渋谷公園通りから代々木公園ケヤキ並木全長約900m
【アクセス】JR原宿駅、東京メトロ明治神宮前駅より徒歩10分
渋谷駅、代々木公園駅、代々木八幡駅からもアクセス可能
【開催時間】17:00〜22:00
【設置電球数】 全94本（渋谷公園通り39本、代々木公園ケヤキ並木55本）約500,000球
【Not Sponsored 記事】
【写真】“新生”「SHIBUYA TSUTAYA」アニメやアーティストなどIPコラボ注力し再出発
◆渋谷エリアが“青の世界”に染まる「青の洞窟 SHIBUYA」
「青の洞窟 SHIBUYA」は渋谷の冬を象徴するイベントとして例年多くの人に親しまれ、2016年〜2019年、2022〜2024年に渋谷で開催された累計7回のイベントでの来場者数は、約1,500万人を突破。
渋谷公園通りから代々木公園まで約900mの区間が、約500,000球の青い光で染め上げられ幻想的な光景を創り出す。
◆巨大雪だるまバルーンが初登場
今年のテーマは「青の洞窟 THE SNOWMAN」。昨年も好評を博した球体バルーン演出をさらに進化させ、雪だるま型の巨大バルーン「青の洞窟 THE SNOWMAN」が初登場する。このバルーンでは、雪や星、オーロラを思わせる幻想的な映像コンテンツが投影され、見る角度や時間帯によって異なる表情を見せてくれる。
また、バルーンの背中側にはアドベントカレンダーも設置、会場内にはBGM演出も用意されるなど、光の演出面以外でも特別な時間に浸れる空間を展開する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■『青の洞窟 SHIBUYA』開催概要
【期間】2025年12月4日（木）〜12月25日（木）
【実施エリア】渋谷公園通りから代々木公園ケヤキ並木全長約900m
【アクセス】JR原宿駅、東京メトロ明治神宮前駅より徒歩10分
渋谷駅、代々木公園駅、代々木八幡駅からもアクセス可能
【開催時間】17:00〜22:00
【設置電球数】 全94本（渋谷公園通り39本、代々木公園ケヤキ並木55本）約500,000球
【Not Sponsored 記事】