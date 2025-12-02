【The Music of SQUARE ENIX - Magi c, Memories, and Melodies】 開催日： 2026年4月25日 17:00開場／18:00開演 2026年4月26日 11:00開場／12:00開演 会場：東京国際フォーラム・ホール A 料金：S席11,000円／A席8,800円

スクウェア・エニックスは、オーケストラコンサート「The Music of SQUARE ENIX - Magic, Memories, and Melodies」の開催を決定した。2026年4月25日・26日の2日間にわたって開催を予定し、チケット料金はS席11,000円、A席8,800円。会場は東京都の東京国際フォーラム・ホール A。

「The Music of SQUARE ENIX - Magic, Memories, and Melodies」は、スクウェア・エニックスが手掛ける様々な作品の楽曲を披露するコンサート。東京国際フォーラムでの開催を皮切りに世界ツアーとしての実施が予定されており、日本公演ではアーニー・ロス氏が指揮、東京フィルハーモニー交響楽団による演奏が行なわれる。

コンサートでは「ファイナルファンタジー」、「サガ」、「聖剣伝説」、「LIVE A LIVE」、「クロノ・トリガー」、「ゼノギアス」、「クロノ・クロス」、「キングダム ハーツ」、「NieR」、「オクトパストラベラー」といったタイトルの楽曲が演奏される。演出として巨大スクリーンにゲーム映像も映し出される予定。

発表に合わせ、本日12月2日18時よりスクウェア・エニックスe-STOREにてチケットの最速先行抽選受付が開始された。応募期間は12月14日23時59分までで、抽選結果は当選者に向けて12月22日15時頃に案内が送付される予定。当選した場合の決済期間は2026年1月7日までとなっている。

「The Music of SQUARE ENIX - Magic, Memories, and Melodies」公演概要

会場：東京国際フォーラム・ホール A（東京都千代田区丸の内 3 丁目 5-1）

開催日時：

2026年4月25日（土） 17:00 開場／18:00 開演

2026年4月26日（日） 11:00 開場／12:00 開演

※会場準備等の都合上、開場時間が変更となる可能性があります

料金（全席指定・税込）：S席 11,000円／A席 8,800円

出演：【指揮】アーニー・ロス【演奏】東京フィルハーモニー交響楽団

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。

※出演者変更に伴うチケットの払い戻しはいたしません。ご了承ください。

主催：キョードー東京

協力：スクウェア・エニックス

お問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799 オペレータ受付時間（平日 11時～18時／土日祝 10時～18時）

