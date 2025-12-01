Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬¡ÖËºÇ¯²ñ¡×¤ÇÀäÂÐ¤ËÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¥Ù¥¹¥È1
ÀÊ¤Ï¶á¤¤¤Î¤Ë¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡¢ÄÀÌÛ¤â¼Ò¸ò¼Îá¤âÉÝ¤¤¡½¡½¤½¤ó¤ÊËºÇ¯²ñ¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£ÌµÍý¤ËÏÃÂê¤òÀ¹¤é¤º¡Ö´Ø¿´¡×¤ò¼ÁÌä¤Ç¼¨¤¹¤À¤±¤Ç¡¢²ñÏÃ¤ÏÍâÆü¤Î»Å»ö¤òÆ°¤«¤¹»å¸ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ÅÁ¤¨Êý¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ÅÄÃæ¹ÌÈæ¸Å»á¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÎÓÂóÇÏ¡Ë
Çº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¤Æ½õ¸À¤òµá¤á¤ë
¡¡ËºÇ¯²ñ¤Ï¡¢¤Õ¤À¤óµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¾å»Ê¤ä¡¢Â¾Éô½ð¤ÎÊý¤È¤â¼«Á³¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤»¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÒÆâ¤Î¿ÍÌ®¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ï»Å»ö¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶Æ±¤¸ÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö²¿¤òÏÃ¤»¤Ð¤è¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë¼«Ê¬¤«¤éÏÃÂê¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÁÌä·Á¼°¤ÇÁê¼ê¤ÎÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢²ñÏÃ¤Ï½½Ê¬¤ËÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤¹¤·¡¢¾å¼ê¤ÊÊ¹¤Êý¤ò¤¹¤ì¤ÐÁê¼ê¤âÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃ´Åö¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¸½ºß¤Î¡û¡û°Æ·ï¤Ç¡¢Íè´ü¤Ë¸þ¤±¤Æ²þÁ±¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤³¤ËÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÖÆ±¤¸¾õ¶·¤ÇÉôÄ¹¤Ê¤é²¿¤«¤éÃå¼ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë½õ¸À¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â³Ø¤Ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Çº¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³«¼¨¤·¤Æ½õ¸À¤ò¶Ä¤°»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áê¼ê¤¬ÉáÃÊ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤Â¾Éô½ð¤ÎÊý¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÆüº¢¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤òÃúÇ«¤Ë»Ç¤¦¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö°ìÆü¤Îºî¶È¤ÎÎ®¤ì¡×¡ÖÀ®²Ì¤ÎÂ¬¤êÊý¡×¡ÖÇ¯Ëö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»³¾ì¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î»Å»ö¤Î¸½¾ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤«¤é¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î»Å»ö¤È¼«Ê¬¤Î»Å»öÆâÍÆ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ä´ØÏ¢À¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡û¡û¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¡û¡û¤Î¹©Äø¤Ï¡¢ÅöÉôÌç¤Î¡ß¡ß¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ì¸À¤¬¤¢¤ë¤È¡¢º£¸å¤ÎÏ¢·È¤Î»å¸ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»Å»ö¾å¤ÎÀÜÅÀ¤¬¸«¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²ñÏÃ¤¬¡Ö¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¡×¤«¤é¡Ö¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ËºÇ¯²ñ¤Ï¼ÒÆâ¤Î¿ÍÌ®¤ò¹¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤ÈÍý²ò¤¹¤ë
¢ÌµÍý¤ËÏÃÂê¤òºî¤é¤º¼ÁÌä¤Ç´Ø¿´¤ò¼¨¤¹
£¾å»Ê¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤ë
¤Â¾Éô½ð¤Ë¤Ï¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤òÊ¹¤¡¢²ÄÇ½¤Ê¤é¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òÃµ¤¹
¡¡ÇØ¿¤Ó¤ÏÍ×¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁÇÄ¾¤Ê´Ø¿´¤È´ðËÜ¤Î¼ÁÌä¤À¤±¤Ç¡¢ËºÇ¯²ñ¤Î²ñÏÃ¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Íâ±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ªÎé¤ò°ìÄÌÁ÷¤ì¤Ð¡¢´Ø·¸¤Ï¤µ¤é¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ÅÁ¤¨Êý¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ÅÄÃæ¹ÌÈæ¸Å»á¤Ø¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë