３０日放送のＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）は冒頭で、元「ＴＯＫＩＯ」の国分太一（５１）が、「コンプライアンス上の問題行為」を理由にバラエティー番組から降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとし、日弁連に人権救済を申し立て、２６日に司法記者クラブで会見したことを取り上げた。

日本テレビが国分側の求めた“答え合わせ”について「一貫して関係者の保護を第一に対応しており、何よりも関係者が自分の身元を特定され、“二次加害”がもたらされることに強い恐怖を感じております」と回答したことなども伝えた。

リモート取材に応じた河西邦剛弁護士は今回の国分側の動きについて「日本テレビとの交渉が膠着（こうちゃく）状態になってしまったので、会見を開くことによって交渉を再開したいという狙いがあったかと思います」と推測。

「ここについては日本テレビ側の意向次第となってきますので、膠着状態が数か月、数年間続く可能性もあり得るかと思います」と続けると「日本テレビの方が明確に断言しているのは国分さん側の代理人弁護士に不信感があるというふうに言ってる。国分さんとしては、もう１人、弁護士を選任して日本テレビの窓口を変えていくことがあり得るかと思います」と話していた。