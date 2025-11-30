今年、歌手デビュー40周年を迎え、多くの人を魅了してワクワクさせた"ミポリン"こと中山美穂さん。しかし、美穂さんは昨年12月6日、大阪でのクリスマスコンサートに向かう朝、自宅の浴室で亡くなっているのが発見された。54歳の若さだった。

【秘蔵写真】交際中だったベーシストの永田雄樹氏に抱きつく中山美穂さん。かつての交際相手らとのツーショットなど

天国に旅立ってから1年──。中学生だった美穂さんを原宿でスカウトし、トップアイドルへと育て上げた「ビッグアップル」創業社長の山中則男氏は「怒ったり泣いたり、とても繊細な子でした」と、その意外な素顔を振り返った。そして、いまだに叶っていないという墓参りに複雑な胸中を明かした。

美穂さんと山中氏、2人にとって思い出深い場所は渋谷だった。

「今でも渋谷駅に行くと、ドラマ『毎度おさわがせします』（TBS系）のオーディションの話をもらったことを思い出しますね。当時、まだ鳴かず飛ばずだった美穂と打ち合わせをした後、私はひとりで渋谷にいました。しばらくして駅方面へ歩いていたら、元部下に偶然会ったんです。

彼からドラマで中学生役を探していると聞いて、当時ハチ公近くにあった公衆電話から番組スタッフに電話して繋いでもらったんです。翌日にTBS付近で美穂と待ち合わせてオーディションへ行き、そこから彼女と私の人生が変わったのです」

『毎度お騒がせします』は最高視聴率26.2%を記録するヒット作となり、第2シリーズも制作された。その後もフジテレビの"月9"など多くのドラマや映画に出演し、歌手としてても活躍。『世界中の誰よりきっと』の売り上げが200万枚を超え、紅白歌合戦には7回出場した。昭和から平成にかけて時代を彩った美穂さんだったが、じつは苦手にしていた仕事もあったという。

「美穂は歌の仕事が好きだったのですが、次第に演技の仕事も好きになっていきましたね。唯一苦手だったのはトーク番組でした。

忘れもしません、1985年に美穂がトークバラエティ番組『パーティー野郎ぜ！』（朝日放送）にアシスタント役で出演したんですけど、収録後に泣いてしまったんです。関西風のノリやツッコミについていけなくて、落ち込んでいました」

かつて『スターどっきり（秘）報告』でダマされて涙する美穂さんの姿があった。当時17歳だった彼女は、男性マネージャーが運転する車で移動中、番組が用意したニセ警官に職務質問を受けた。その際、マネージャーの呼気から規定以上のアルコールが検出され、同乗していた美穂さんにも責任が及んでいく……という設定のドッキリ企画だった。

「ニセ警官からの取り調べが怖かったのか、涙を流していましたね。美穂には難しい企画だと思いましたが、当時は仕事を選べる状況ではありませんでした。

それから時が流れて2019年。彼女がバラエティー番組で当時のドッキリ企画を振り返って『3回くらい引っ掛かって、（収録後に）3回ともマネージャーを殴りましたね（笑）』と懐かしそうに話していました」

いまだに叶わない墓参り

今年6月に美穂さんと二人三脚で芸能界を駆け抜けた時代を綴った著書『中山美穂「C」からの物語』（青志社）を出版した山中氏。反響は大きく、著書は重版となり、電子書籍化もされた。

「本を手に取ってくれた方々や、美穂のことを知らない若い世代の人からも感想が聞けて、本当にありがたいです。知らないタレントの名刺を持って歩いていたら誰も相手にしてくれなかったかもしれません。日本中のどこへ行っても『中山美穂』というアイドルを知ってくれていて、美穂がいてくれたおかげでいろいろな人と出会えました。命日はファンで集まって美穂のことを偲びたいと思っています」

本来であれば、40周年を祝いながら若かりし頃の笑い話に花を咲かせるはずだった。

「まもなく美穂が亡くなってもう1年ですか、早いですね。亡くなった日のことは今も思い出します。正直言って、辛い。今でもちゃんと病院に行っていたのかな、心臓の具合がよくなかったんじゃないかとか、いろいろ考えます。美穂も悔しいと思いますが、もっと体を大事にしてほしかった。

じつはまだ美穂のお墓参りも叶っていません。納骨先を聞いていなく、わからないのです。いつかお墓に行っていろいろな話をしたい。美穂はいつも頑張っていて、まさか私より先に逝ってしまうとは……。『美穂、順番が違うだろ。美穂じゃないだろう』と言いたいですが、やっぱり『ありがとう』と伝えたいですね」