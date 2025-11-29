「ブルゾンちえみ」として活動していたタレント・藤原しおりの最新姿がアップされた。

「ブルゾンちえみ ｗｉｔｈ Ｂ」としてともに活動した元「ブリリアン」のコージが２９日までに自身のインスタグラムを更新。「写真撮るってなったら自然と肩の上にボールを乗せた日」と説明。藤原とトレーニングしているようで、２人でポーズを取った。

「＃気がついたら ＃二人とも金髪で ＃二人とも黒パーカーで ＃肩にボール抱えてた ＃写真１０枚くらい撮ったあと ＃肩プルプルになりながら肩から下ろした」と状況を明かす。“おそろいコーデ”に、フォロワーは思わず「これは…カップルですねぇ…」「ほんとに仲いい」「カップルに見える！笑」「あらあら」とほっこりしていた。

ブルゾンといえば前髪ぱっつんのおかっぱヘアの印象が強いが、今は前髪がないせいか、雰囲気ガラリ。「一瞬誰か分からなかった」とフォロワーは二度見し「わー！！サイコー！！大好き」「久しぶりのブルゾンちゃんやん」「わーしおりさんだ。久々にお顔見れて嬉（うれ）しい」と沸いた。

藤原は２０１６年にお笑いコンビ「ブリリアン」（２０２０年３月に解散）と活動したユニット「ブルゾンちえみ ｗｉｔｈ Ｂ」を結成してブレイク。１７年放送のフジテレビの系ドラマ「人は見た目が１００パーセント」でも主要キャストとして出演するなど幅広く活躍した。２０２０年３月に所属事務所を退社し、イタリアへ留学することと、本名の藤原史織として活動することを発表した。