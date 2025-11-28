線路上を走行していた車が特急列車と衝突

28日夕方、JR日豊本線の大分県日出町にある駅構内で、特急列車と線路上を走行していた軽乗用車が衝突する事故がありました。

【写真を見る】【速報】JR日豊本線で特急「ソニック」と車が衝突 遅れや運休が発生 78歳の男性が運転、誤って侵入して線路上を走行 大分

この影響で列車の運行に遅れや運休が発生しています。

JR九州によりますと、11月28日午後6時26分ごろ、JR日豊本線の暘谷駅構内で、大分駅を午後6時12分に出発し、博多駅に午後8時28分に到着予定だった上りの特急「ソニック52号」（7両編成）が、軽乗用車と衝突しました。

車が誤って侵入して線路上を走行

警察によりますと、車は誤って線路上に侵入。列車と同じ方向を走行し、後ろから列車に追突されて停車しました。車は中破程度で、運転していたのは日出町内に住む78歳の男性とわかりました。

男性は病院に運ばれ、詳しい容態はわかっていませんが、命に別状はないということです。

事故当時、列車には約250人の乗客が乗車していましたが、けが人はいませんでした。同列車は28日午後11時すぎに運行を再開しています。

線路上に侵入した車の78歳男性らに警察が話を聞く

現在、JR日豊本線は上下線ともに日出駅から亀川駅の間で運転を見合わせています。また、下りのソニック49号、ソニック53号、ソニック55号、上りのソニック54号、ソニック56号、ソニック58号が運休となりました。

警察は、踏切以外の場所から車が線路内に侵入したのではないかと見て、運転していた男性や列車の運転士から話を聞くなどして事故の原因を調べています。