竹田恒泰氏「高校生7割が読書ゼロですって！」スマホの普及で日本の子供がヤバい…衝撃の調査結果に絶句
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
政治評論家で作家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「日本の子供がヤバい！？スマホの影響で小・中学生の半分が読書0分！？」と題した動画を公開。スマートフォンの普及に伴う子供たちの読書離れに強い懸念を示した。
動画で竹田氏は、ベネッセコーポレーションが実施した調査結果を引用し、「小中高生の半数が読書0分」という衝撃的な事実を提示。1日の読書時間が0分と回答した子供の割合が52.7%に上り、平成27年の調査から約1.5倍に増加したことを「これはまずいですね」と危惧した。特に高校生では約7割にあたる69.8%が読書時間0分であるとし、「やばいですね、高校生7割読書ゼロですって！」と驚きを隠せない様子であった。
この現状の背景として、竹田氏はスマートフォン使用時間との明確な反比例の関係を指摘。調査では、スマホの使用時間が長いほど読書時間が短くなる傾向が見られ、「完全にですね、スマホをいじっている時間と読書時間の少なさというのが比例関係にある」と分析した。高校生の1日のスマホ平均使用時間は138.3分に達しており、読書離れを加速させる大きな要因であるとの見解を示している。
一方で竹田氏は、この状況を「チャンスなんですよ」と逆説的に捉える。皆が読書をしなくなったからこそ、読書をする子供は「ガキーンって差が出ますからね」と、学力や思考力で大きなアドバンテージを得られると主張。「読書さえすれば必ず成績上がるんです。しかも全科目の成績上がるんですね」と語り、読書習慣の重要性を改めて訴えかけた。
動画で竹田氏は、ベネッセコーポレーションが実施した調査結果を引用し、「小中高生の半数が読書0分」という衝撃的な事実を提示。1日の読書時間が0分と回答した子供の割合が52.7%に上り、平成27年の調査から約1.5倍に増加したことを「これはまずいですね」と危惧した。特に高校生では約7割にあたる69.8%が読書時間0分であるとし、「やばいですね、高校生7割読書ゼロですって！」と驚きを隠せない様子であった。
この現状の背景として、竹田氏はスマートフォン使用時間との明確な反比例の関係を指摘。調査では、スマホの使用時間が長いほど読書時間が短くなる傾向が見られ、「完全にですね、スマホをいじっている時間と読書時間の少なさというのが比例関係にある」と分析した。高校生の1日のスマホ平均使用時間は138.3分に達しており、読書離れを加速させる大きな要因であるとの見解を示している。
一方で竹田氏は、この状況を「チャンスなんですよ」と逆説的に捉える。皆が読書をしなくなったからこそ、読書をする子供は「ガキーンって差が出ますからね」と、学力や思考力で大きなアドバンテージを得られると主張。「読書さえすれば必ず成績上がるんです。しかも全科目の成績上がるんですね」と語り、読書習慣の重要性を改めて訴えかけた。
YouTubeの動画内容
関連記事
竹田恒泰氏「日本のカレーはインド→イギリス→海軍で全く違うものになった」国民食誕生の意外な歴史
竹田恒泰氏「葬儀は残された人たちのためにある」簡略化が進む現代の葬儀に“待った”をかける理由
竹田恒泰氏「日本経済は良くなると思っていい」高市氏総理就任と株価高騰の相関を断言、その真意とは
チャンネル情報
竹田恒泰チャンネルの公式切り抜きチャンネルです。 毎日短い動画で竹田先生の動画を公開いたします。 本家はこちら https://www.youtube.com/@takeda_ch
youtube.com/@takedacut YouTube