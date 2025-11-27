元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏が２７日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。元ＴＯＫＩＯの国分太一をめぐる日本テレビの対応を批判した。

国分をめぐっては２６日、都内で記者会見を開き、日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」の降板を告げられた時の詳細な状況を語った。

長谷川氏は「【日テレは国分氏に謝罪すべき】」と題し、日テレの対応を疑問視する主旨のネットユーザーのポストを引用。その上で「結局この方のコメントがすべてで、文春さんも読ませていただきましたが、結論、これは国分さんが悪かったんですよ。なので、本人も反省しているところなんですよ。降板も本人も受け入れていると思いますよ。ただ。手続が上場企業のやり方じゃないってのがおかしいんです」と指摘した。

国分は会見で、突然の聞き取り調査に対し、動揺しながらもスマホで録音を始めていたことを告白。しかし、弁護士からはプライバシーを守るため録音を削除するように指示されたことを明かしていた。

これに対し、長谷川氏は「まず録音はさせなきゃ。権利だろ。完全に人権侵害です。その上で、弁護士と相談まではさせなきゃ。国分さんの基本的人権じゃん。なんでその程度の基本的人権も守れないやつが公共の電波で放送してんだよ」と自身の考えをつづり「その上で、これはダメでしたね、と。で、しっかりと謝って降板。それが当り前じゃないですか。視聴者に対する誠意じゃん。何人の視聴者がファンだったと、楽しみにしてたと思ってんでしょう」と持論を呈した。

最後に「ちょっと今回のは本当に論外だったな。日テレ、マジで謝罪した方が良いと思うよ？これ、人権救済委員会の案件になる可能性は十分にあると思います。録音もさせないのはマジでさすがにまずい」と訴えた。