堂安律が好機演出も…フランクフルトは5分間で痛恨3失点、アタランタに敗れてCL4戦未勝利
[11.26 欧州CL フランクフルト 0-3 アタランタ]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は26日、各地でリーグフェーズ第5節を開催した。MF堂安律が先発出場したフランクフルトはアタランタに0-3で敗れ、開幕節の勝利以降は1分け3敗と白星から遠ざかっている。
フランクフルトは前半9分、堂安が右サイドから中へ持ち出してペナルティエリア手前中央に浮き球を送り、これを収めたFWヨナタン・ブルカルトが反転してシュートを放つも、相手に当たったボールは枠の上に飛んだ。同15分にはショートコーナーを受けた堂安が右サイドからピンポイントクロスを送ったが、ゴール前で合わせたDFロビン・コッホのヘディングシュートは枠の上に飛んだ。
一方のアタランタは前半35分、FWジャンルカ・スカマッカとMFアデモラ・ルックマンがペナルティエリア内からシュートを放つ決定機を迎えるも、いずれもポストを直撃。前半はスコアレスで終了した。
試合が動いたのは後半15分だった。アタランタがMFエデルソンのボール奪取から速攻を仕掛けると、最後は右からのクロスをルックマンがフリーで合わせて先制点を奪った。さらにこの得点後のキックオフですぐにボールを奪って再び速攻を仕掛け、ルックマンのスルーパスに抜け出したエデルソンがゴールに流し込んで一気に2点差とした。
アタランタの勢いは止まらず後半20分、左からのクロスにボレーで合わせたスカマッカのシュートはクロスバーを叩いたがこぼれ球をMFシャルル・デ・ケテラーレが押し込んでダメ押しの3点目。5分で3点を奪う猛攻で勝利を決定的なものにした。
堂安は後半34分に交代で退き、以降はスコアが変わらずタイムアップを迎えた。
