わんちゃんと暮らすには、いろいろな心構えや準備が必要なもの。そんな葛藤を通じて築き上げた、わんちゃんと家族の絆が話題に。はじめはわんちゃんを飼うことに反対していたお父さんですが、現在のわんちゃんとお父さんの姿を見た人からは、「とっても温かい気持ちになりました」「最高の家族ですね」とコメントが寄せられることに。投稿は2万再生を超えて、たくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：一目惚れした子犬に大反対していたお父さん→家に連れて帰った結果…『1年後の関係』が最高すぎる】

カイくんに一目惚れしたお母さん

Instagramアカウント『Kai』に投稿されたのは、はじめは飼うのを家族に反対されていたわんちゃんが、固い絆を結んでいった光景。ある日、お母さんは子犬に一目惚れしてしまったのだそう。それは、ジャックラッセルテリアのカイくん。

カイくんを"新しい家族"に迎えたいと思ったお母さんは、お父さんをカイくんのもとへ連れて行きました。しかし、お父さんは大反対。お父さんは、これまでわんちゃんを飼ったことが無かったことや、お迎えする準備が整っていなかったことから、わんちゃんをお迎えすることを心配していたのでした。

しかし、お母さんの説得のかいがあって、お父さんはカイくんを抱っこしてみることに。すると、お父さんは次第に落ち着いていったそう。そして…ついには、カイくんを家族に迎え入れることに賛成してくれたのでした！

子犬のカイくんを抱っこしたお父さんのお顔はにこにこ。その姿からは、カイくんが可愛くてしかたがない気持ちが伝わってきます。

カイくんはというと、お父さんとお母さんのおうちにやってきた理由がまだ分かっていないのか、キョトンとしたお顔で抱っこされていたそう。カイくんがいるだけで家族たちに笑顔が生まれる…そんな光景に、こちらまで温かい気持ちになってしまいます。

最高の家族と巡り会えたカイくん

そうして今ではすっかり家族の一員となったカイくん。お父さんのカイくんを抱っこする手際も完璧です。

カイくんもそんなお父さんのことが大好きで、お父さんの服の中がお気に入りなのだとか。最近は体が大きくなったため、服の中に入ると少しきついけれど、それでもやっぱりお父さんの服の中に入ろうとしてくるのだそう。きっと、カイくんにとってお父さんのそばは安心できる場所なのでしょう。

そして、そんなふたりをいつも近くで見守っているお母さん。お母さんがあの日、カイくんを連れて帰ってきていなければ、この幸せはなかったことでしょう。もしかしたら、カイくんがお父さんとお母さんのもとにやってきたのは、偶然ではなく運命だったのかもしれません。

この投稿には、「素敵なパパとママの子になれて良かったね」「幸せいっぱいだね」「いつまでもお幸せに」と、たくさんの温かい声が寄せられることに。

Instagramアカウント『Kai』では、そんな優しい家族たちと巡り会えたカイくんの日々の様子が投稿されていますよ。

