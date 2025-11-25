Anthropic¤¬Claude Opus 4.5¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦PCÁàºî¡¦Ê£»¨¤Ê¶ÈÌ³¥¿¥¹¥¯¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤¬¸þ¾å
Anthropic¤¬¡¢À¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖClaude Opus 4.5¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¡¢2025Ç¯11·î25Æü¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Opus 4.5¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¸úÎ¨Åª¡×¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äPCÁàºî¡¢Deep Research¤ä¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¤ÎÁàºî¤Ê¤É¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ÇÂçÉý¤ËÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Introducing Opus 4.5 \ Anthropic
Opus 4.5¤Ï¡¢¼ÂÀ¤³¦¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÇºÇÀèÃ¼¤ÎÀÇ½¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SWE-bench Verified¤Î¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
½é´ü¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Opus 4.5¤ÏÛ£Ëæ¤µ¤ò½èÍý¤·¡¢¼ê½õ¤±¤Ê¤·¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿äÏÀ¤·¡¢Ê£»¨¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥·¥¹¥Æ¥à¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¼ÒÆâ¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î»î¸³¤Ç¤Ï¡¢Opus 4.5¤Ïµ¬Äê¤Î2»þ´Ö¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â¤â¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°°Ê³°¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤âÇ½ÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¿äÏÀ¡¦¿ô³Ø¤Î¥¹¥¥ë¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¶îÆ°·¿¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ç½ÎÏ¤òÂ¬¤ëTerminal-bench 2.0¤Ç¤ÏOpus 4.5¤¬59.3¡ó¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤òÄ´ºº¤¹¤ëMCP Atlas¤Ç¤Ï62.3¡ó¡¢PCÁàºîÇ½ÎÏ¤òÂ¬¤ëOSWorld¤Ç¤Ï66.3¡ó¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ê¿äÏÀÇ½ÎÏ¤òÂ¬Äê¤¹¤ëARC-AGI-2(Verified)¤Ç¤Ï37.6¡ó¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÇ§¼±¤ò´Þ¤á¤¿¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ëÇ½ÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëMMMU(validation)¤Ç¤Ï80.7¡ó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÏSonnet 4.5¤ÈOpus 4.5¤Ë¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¤ò²ò¤«¤»¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£Opus 4.5¤ÎÊý¤¬ÌäÂê¤ò²ò¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Claude Opus 4.5 solves a puzzle game - YouTube
Â¿¸À¸ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ëSWE-bench Multilingual¤Ç¤Ï¡¢Opus 4.5¤Ï8¤Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¸À¸ì¤Î¤¦¤Á7¤Ä¤ÇºÇ¹â¤ÎÀÇ½¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£C¸À¸ì¤Ç¤Ï¡¢Opus 4.5¤¬Ìó83¡ó¡¢Sonnet 4.5¤¬Ìó74¡ó¡¢Opus 4.1¤¬Ìó70¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Java¤Ç¤Ï¡¢Opus 4.5¤¬Ìó90¡ó¡¢Sonnet 4.5¤¬Ìó80¡ó¡¢Opus 4.1¤¬Ìó70¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ËÅ¹ÊÞ·Ð±Ä¤òÇ¤¤»¤ëVending-Bench¤Ç¤Ï¡¢Sonnet 4.5¤è¤ê¤â29¡ó¹â¤¤Çä¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¦Ó2-bench¤Ç¤Ï¡¢Opus 4.5¤Ë¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒ¤ò½õ¤±¤ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤ò±é¤¸¤µ¤»¡¢¡Ö¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊÑ¹¹¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤ÎÍ½ÌóÊÑ¹¹¤òµñÈÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òÁÛÄê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Ý¥ê¥·¡¼¤ÎÀ©Ìó¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ë¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¥¥ã¥Ó¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¡¢¤½¤Î¸å¥Õ¥é¥¤¥È¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ò·èºö¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Anthropic¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÁÏÂ¤Åª¤Ê²ò·èºö¤òÆ³¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¿ÊÊâ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÁ´À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Opus 4.5¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â·øÏ´¤Ë¥¢¥é¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤ÈAnthropic¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¿Í´Ö¤Ë¤è¤ë°ÍÑ¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ä¥â¥Ç¥ë¤¬¼«È¯Åª¤Ë¹Ô¤¦Ë¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ê¤É¡¢ÉÔÀ°¹ç¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¡ÖConcerning behavior¡×¤Ç¤Ï¡¢Opus 4.5¤Î¸¡½ÐÎ¨¤ÏSonnet 4.5¤äHaiku 4.5¤è¤ê¤âÄã¤¯¡¢¤è¤ê¹â¤¤°ÂÁ´À¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¹¶·â¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÑÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£¹¶·âÀ®¸ùÎ¨¤ÏOpus 4.5¤À¤È4.7¡ó¤Ç¡¢Â¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆºÇ¤âÄã¤¤¹¶·âÀ®¸ùÎ¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Anthropic¤Ï¡¢Opus 4.5¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤«¤Ä½ÀÆð¤Ë³«È¯¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Claude Developer Platform¤ò²þÁ±¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Opus 4.5¤Î¤è¤¦¤Ê¸¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëºÝ¤Î¼ê½ç¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾éÄ¹¤ÊÃµº÷¤ä¿äÏÀ¤¬¸º¤ê¡¢·àÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¥ó¤ÇÆ±Åù¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Claude API¤Ë¥¨¥Õ¥©¡¼¥È(effort)¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¼Ô¤Ï¥¿¥¹¥¯¤ÎÀ¼Á¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢»þ´Ö¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤«¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸ÂÈ¯´ø¤¹¤ë¤«¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È´ÉÍý¤È¥á¥â¥êµ¡Ç½¤¬ÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÅª¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬·àÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Claude Opus 4.5¤ÎÆ³Æþ¤ËÈ¼¤¤¡¢Claude Code¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Plan Mode¤Ï¤è¤êÀµ³Î¤Ê·×²è¤ò¹½ÃÛ¤·¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Â¹ÔÁ°¤ËÌÀ³Î²½¤Î¤¿¤á¤Î¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÊÔ½¸²ÄÇ½¤Êplan.md¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Claude Code¤Ï¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤ª¤è¤Ó¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÊ£¿ô¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¥Ð¥°¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬GitHub¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Claude Code on desktop - YouTube
²Ã¤¨¤Æ¡¢Claude¤¬¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¥¿¥ÖÁ´ÂÎ¤Ç¥¿¥¹¥¯¤ò½èÍý¤Ç¤¤ëClaude for Chrome¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎMax¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ³«Êü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯10·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Claude for Excel¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎMax¡¢Team¡¢¤ª¤è¤ÓEnterprise¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Opus 4.5¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¡¢API¡¢¤ª¤è¤Ó¼çÍ×¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢API¤Î²Á³ÊÀßÄê¤ÏÆþÎÏ¤¬100Ëü¥È¡¼¥¯¥ó¤¢¤¿¤ê5¥É¥ë(Ìó750±ß)¡¢½ÐÎÏ¤¬25¥É¥ë(Ìó3750±ß)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Opus 4.5¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤ò»ý¤ÄClaude¤ª¤è¤ÓClaude Code¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢Opus¸ÇÍ¤ÎÍøÍÑÀ©¸Â¤ÏÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÍÎÁ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤Ç¤¢¤ëMax¤ª¤è¤ÓTeam Premium¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇSonnet¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤Î¥È¡¼¥¯¥ó¿ô¤òOpus¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Anthropic¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÀ©¸Â´ËÏÂ¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Opus 4.5¤òÆü¾ï¶ÈÌ³¤Ç±ß³ê¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£