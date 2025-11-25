·»¤Î»Ñ¤ò¸«¤ÆÌîµå¤Î¸·¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿ÀõÂ¼±ÉÅÍ¤Ï¹â¹»£³Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç³ÐÀÃ Á´¹ñÀ©ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤ê¥×¥íÆþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿
¥À¥¤¥ä¤Î¸¶ÀÐ¤Îµ²±¡Á¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå
Âè19²ó¡¡ÀõÂ¼±ÉÅÍ¡Ê³ÚÅ·¡Ë
¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÅØÎÏ²È¡£ËÍ¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÌîµåÉô¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢²¿ÈÖÌÜ¤«¤Ë¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡×
¡¡2008Ç¯²Æ¡¢Âçºå¶Í°þ¤ÎÉÔÆ°¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÀõÂ¼±ÉÅÍ¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¾Ã«¹À°ì´ÆÆÄ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢É¬¤º¤³¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹â¹»£³Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç29ÂÇ¿ô16°ÂÂÇ¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ê¡¢Á´¹ñÀ©ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀõÂ¼±ÉÅÍ¡¡photo by Ohtomo Yoshiyuki
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¤³¤ÎËÁÆ¬¤Î¿ÍÊªÉ¾¤Ï¡¢ÀõÂ¼ËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀõÂ¼¤Î£·ºÐ¾å¤Î·»¤ÇÂçºå¶Í°þOB¤Ç¤â¤¢¤ëÅ¸¹°¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÈÌ¼õ¸³¤ÇÆþ³Ø¤·¡¢ÃæÂ¼¹äÌé¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤ä´äÅÄÌ¡Ê¸µºå¿À¡Ë¤ÈÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿·»¤Ï¡¢º¸ÂÇ¤Á¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹â¹»¤Ç¤Î£³Ç¯´Ö¤Ï¸ø¼°Àï¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º²ù¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤ÏÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ó¤Ç²Ö³«¤¤¤¿¡£
¡¡ÆàÎÉ»º¶ÈÂç¡Ê¸½¡¦ÆàÎÉ³Ø±àÂç¡¿¶áµ¦³ØÀ¸ÌîµåÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ê¤ë¤È¡¢£²Ç¯½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£À¾Ã«´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î³èÌö¤òÂç¤¤¤Ë´î¤Ó¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¼õ¾Þ¤Îµ»ö¤¬ºÜ¤Ã¤¿¿·Ê¹¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£
¡Ö¹â¹»¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï¤Ë£±²ó¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Âç³Ø¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤¬¤ª¤ë¡£Ìîµå¤Ï¹â¹»¤Ç½ª¤ï¤ê¤ä¤Ê¤¤¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤ó¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÅØÎÏ²È¤Î·»¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Ìîµå¤ÎÆ»¤òÊâ¤»Ï¤á¤¿ÀõÂ¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î"Ìîµå¾®ÁÎ"¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀõÂ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¡¢£¸ºÐ¾å¤ÎÄ¹ÃË¤È¼¡ÃË¤ÎÅ¸¹°¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌîµå¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Éã¡¦Å¯¹°¤µ¤ó¤â¸µ¹â¹»µå»ù¤Ç¡¢Êì¡¦ÌÀÈþ¤µ¤ó¤â¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÌîµå°ì²È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀõÂ¼¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡Ö¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é³°¤ÇÍ·¤Ù¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤Î¶µ¤¨¤ò¼ÂÁ©¡£ÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢·»¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ê¤Ê¤¬¤é³èÈ¯¤Ë¶î¤±²ó¤ê¡¢±¿Æ°¿À·Ð¤âÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤ó·»¤¿¤Á¤ÈÇ¯Îðº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤À¤«¤é¡×¤ÈÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¡¢µã¤¤Ù¤½¤ò¤«¤¯¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÀõÂ¼¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢Ìîµå°Ê³°¤Îµåµ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¹¥¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉã¤È¤Õ¤¿¤ê¤Î·»¤È¤È¤â¤Ë¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç®Ãæ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤´Î¾¿Æ¤ËÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀÈþ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤ò¸«¤Æ¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤Ï³Ú¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Ä«µ¯¤¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¤·¡¢ÅÚÆü¤âÍ·¤Ù¤Ê¤¤¡£ËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡Ø¤·¤ó¤É¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¼«Ê¬¤«¤é¡Ø¡Ê¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡ËÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡Ä¹ÃË¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÌîµå¤ÏÃæ³Ø¤Ç°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢Å¸¹°¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø¤Ç¹Å¼°¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ê¡¢Âçºå¶Í°þ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤À¡£¤³¤Î»þ¡¢ÀõÂ¼¤Ï¾®³Ø£´Ç¯¡£Ìîµå¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤ëÁ°¤Ë¸·¤·¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ìîµå°ì¿§¤Ë¤Ê¤ëÀ¸³è¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÚÌîµåÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¤Ø¡Û
¡¡¤½¤ó¤ÊÀõÂ¼¤¬¡ÖËÜ³ÊÅª¤ËÌîµå¤ò¤ä¤ë¡×¤È·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø£¶Ç¯¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£Å¯¹°¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Æ¤ËÀõÂ¼¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¤¬Ãæ³Ø¤Î¹Å¼°¥Á¡¼¥à¤Î¸«³Ø¤ËÍ¶¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Çµ¤»ý¤Á¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¤È¡¢¾®³Ø£¶Ç¯¤ÎÅß¡¢¤Ä¤¤¤ËÂçºåÅÔÅç¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê¾®³ØÉô¡Ë¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é£³¥«·î¤¢¤Þ¤ê¡¢Ìîµå¤È¹Å¼°µå¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤áÎý½¬¤ËÄÌ¤¤¡¢Ãæ³Ø¤Ë¿Ê¤à¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÂçºåÅÔÅç¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÎÃæ³ØÉô¤ËÆþÃÄ¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÃÙ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÀõÂ¼¤ÎÌîµåÄÒ¤±¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìîµå¤Î´ðËÜ¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÆ°¤¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢½ù¡¹¤ËÊÒÎÚ¤òÈ¯´ø¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿ÈÄ¹¤âÂç¤¤¯¿¤Ó¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡££³ÈÖ¡¦¥»¥«¥ó¥É¡Ê¤È¤¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¡Ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç·»¤ÈÆ±¤¸Âçºå¶Í°þ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø£³Ç¯»þ¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀõÂ¼¤òÀ¾Ã«´ÆÆÄ¤¬¸«¤¿¤Î¤Ï°ìÅÙ¤À¤±¡£¹¶¼éÂ·¤Ã¤¿¹¥Áª¼ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÀ§¤¬Èó¤Ç¤â¡¢Âçºå¶Í°þ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥»¥«¥ó¥É¤È¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼ç¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊÔÀ®¾å¡¢¿ô¤¬¤¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤êÀ¾Ã«´ÆÆÄ¤¬´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ÎÀõÂ¼¤ÎÄï¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆþÉô¤·¤Æ¤¤¿ÀõÂ¼¤Ï¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÅØÎÏ²È¡×¤Î·»¤È¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤Ç°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À³Ê¤Ï¡¢¤è¤¯¤¤¤¨¤ÐËÛÊü¤Ç¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¥¿¥¤¥×¡£²¼µéÀ¸¤Îº¢¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ìîµå¤Ë½¸Ãæ¤·¤¤ì¤º¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎºÍÇ½¤òÀ¸¤«¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë»þ¡¢Å¯¹°¤µ¤ó¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿À¾Ã«´ÆÆÄ¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ·»Äï¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÀ³Ê¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤ÈÅ¯¹°¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó......¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¹â¹»£²Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¡¢£±³ØÇ¯¾å¤ÎÃæÅÄæÆ¡Ê¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Û¤«¡Ë¤¬ÅêÂÇ¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ14¤Ê¤¬¤é¥»¥«¥ó¥É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢ÂçºåÂç²ñ¤Ç¤Ï£·³ä¶á¤¤¹âÂÇÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÂçºåÂç²ñ·è¾¡¤Ç¶â¸÷Âçºå¤ËÇÔ¤ì¡¢¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇºÍÇ½¤¬°ìµ¤¤Ë³«²Ö¡Û
¡¡¿·¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê·Þ¤¨¤¿½©¤ÎÂç²ñ¤âPL³Ø±à¤Ë¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±¡£¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤òÎÈ¤Ë"¥¹¥¿¡¼ÉÔºß"¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢²Æ¤ÎÂçºåÂç²ñ¤òÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¹¶·âÎÏ¤òÉð´ï¤Ë1991Ç¯²Æ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²Æ¡¢£±ÈÖ¡¦¥·¥ç¡¼¥È¤òÌ³¤á¤¿ÀõÂ¼¤Ï¹Ã»Ò±à¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ê¡¢29ÂÇ¿ô16°ÂÂÇ¡Ê£²ËÜÎÝÂÇ¡Ë¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢À¾Ã«´ÆÆÄ¤ÏÀõÂ¼¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¶¤Ã¤Æ¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯ÀÑ¶ËÀ¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÌîÀÌ£¡£Ê¿ÅÄÎÉ²ð¡Ê¸µÃæÆü¡Ë¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÂç³èÌö¤Ç¥×¥í¤ÎÉ¾²Á¤â°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÏÀ¾Éð¤«¤é£³°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢À²¤ì¤Æ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î³èÌö¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸ì¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¹â¹»Åö»þ¤Î³èÌö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¡¢º£¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï´ÊÃ±¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¾¯Ç¯»þÂå¤òÃÎ¤ë¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¬......¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£Å¯¹°¤µ¤ó¤â¤·¤ß¤¸¤ß¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö±ÉÅÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿·»¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ÏÍ·¤Ù¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾ï¤ËÌÜÀþ¤Ï¾å¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£·»¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Å¸¹°¤¬¿Ê¤ó¤ÀÂçºå¶Í°þ¤Ë¤ÏÃæÂ¼Áª¼ê¤äÀ¾²¬¡Ê¹ä¡ËÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤ê¤ÎÊªº¹¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é²á¤´¤»¤¿´Ä¶¤¬¡¢±ÉÅÍ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤È¡¢£±³ØÇ¯¾å¤ÎÃæÅÄæÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¶¹â¹»µé¤ÎÁª¼ê¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Åö»þ¤Ï±¦¤ò¸«¤Æ¤âº¸¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¶¯ÂÇ¼Ô¡¢¹¥ÂÇ¼Ô¡¢²øÊª¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶±¤Þ¤º¡Ö¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤â......¡×¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢·»¤¿¤Á¤Î¤¢¤È¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢Í·¤Ó¡¢µã¤«¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½ÌÛ¡¹¤È¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß¡¢º£Ç¯£µ·î¤Ë»Ë¾å56¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë2000ËÜ°ÂÂÇÃ£À®¨¡¨¡¤ª¤ª¤¤¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¢¤ë¡£