高市早苗首相が台湾有事の最悪ケースを想定し「存立危機事態になり得る」と国会発言し、中国側が猛烈に抗議している問題で、東京の「中華人民共和国駐日本国大使館」のＸ（ツイッター）が過激な投稿を連続し、計５０００件超のコメントが殺到し、荒れ模様となっている。

中国大使館は今回問題では総じて中国本国の抗議や主張を中心に伝えるなどしていたが、次第に日本批判が激しくなっている。

２１日には日本語で「『国際連合憲章』には『敵国条項』が設けられており、ドイツ・イタリア・日本などのファシズム／軍国主義国家が再び侵略政策に向けたいかなる行動を取った場合でも、中・仏・ソ・英・米など国連創設国は、安全保障理事会の許可を要することなく、直接軍事行動を取る権利を有すると規定している」と投稿した。

また「中国駐日本大使館報道官：釣魚島とその付属島は中国固有の領土であり、中国海警船が中国領海で巡航・法執行を行うのは正当かつ合法で、理の当然だ。いかなる人が何を言おうと、何を書こうと、釣魚島が中国に属するという事実を変えることはできず、中国が自国の領土と主権を守る決意を揺るがすこともできない」とも投稿した。

この２件の投稿には計５０００件を超えるコメントが殺到。

反論・抗議のコメントのほか「大使館がこんな脅しのポスト」「やれるものならどうぞ」「怖い」「宣戦布告か？」「とうとう踏み込んできたね」「やばい大使館」「日本から出て行ってください」「撤回した方がいい」「これは一線超えた」とのコメントも投稿されている。