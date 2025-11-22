¤½¤ì¥É¥³¤Î¡©¢ª ¤Ê¤ó¤È¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ª Á´Çã¤¤¤·¤¿¤¤♡¡Ö·ã¤«¤ï¥¢¥¯¥»¡×
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡¢yumi.¤µ¤ó¡Ê@dayofme0607¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ö¥é¥ó¥É¡Ötal. by yumi.¡×¤«¤é¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£ÊÔ½¸Éô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡£¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥·ー¥ó¤Ë¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ø¥¢¥«¥Õ¤Ê¤É¡£°ìÌÜ¹û¤ìÇã¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¡Ö·ã¤«¤ï¥¢¥¯¥»¡×¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¥É¥³¤Î¡©¡×¤È¼þ¤ê¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£
²Ä°¦¤¤¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×\539¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¡¢¥«ー¥Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥â¥Áー¥Õ¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡£¥¥é¥Ã¤È¸÷¤ë¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤¬¥ê¥å¥¯¥¹¤Ê¥àー¥É¤ò±é½Ð¡£¥¨¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¹â¸«¤¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î¥³ー¥Ç¤ò¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃåÃ¦¤â´ÊÃ±¡ª ¼ê¸µ¤Ç±Ç¤¨¤ë¥Ð¥ó¥°¥ë
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Ð¥ó¥°¥ë¡×\1,089¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥í¥´¤ä¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬²Ä°¦¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ó¥°¥ë¤òÅêÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥³ー¥Ç¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¹¤È´¤±¤½¤¦¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿yumi.¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÃåÃ¦¤â´ÊÃ±¡×¡ÊInstagramÅê¹Æ¤è¤ê¡Ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÉÔ´ïÍÑ¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¥Ï¥¤¥³¥¹¥Ñ¾¦ÉÊ
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Ð¥ì¥Ã¥¿ + ¥Ø¥¢¥´¥à¥»¥Ã¥È¡×\759¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ì¥¶ーÄ´ÁÇºà¤ÈºÙ¿È¤Î·Á¤¬¾åÉÊ¤Ç²Ä°¦¤¤¥Ð¥ì¥Ã¥¿¤È¡¢¥Ø¥¢¥´¥à¤¬3ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡£¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤Ã¤¿¤êÃ±ÂÎ¤Ç»È¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤Æ¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤âOK¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー¤Ç¡¢Âç¿Í¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥·ー¥ó¤Ë¤â»È¤¨¤ë¹âµé´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ø¥¢¥«¥Õ
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Ø¥¢¥«¥Õ¡×\759¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
·ë¤ÓÌÜ¤Ë¤µ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤¹¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬´°À®¤·¤½¤¦¤Ê¥Ø¥¢¥«¥Õ¡£½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥éー¤Ë¡¢¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥í¥´¥×¥ìー¥È¤¬¥¥é¥Ã¤È¸÷¤ê¡¢¹âµé´¶¤ò±é½Ð¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Õ¥¡ー¤â²Ä°¦¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥«¥Õ¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥·ー¥ó¤Ë¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
writer¡§mana.i