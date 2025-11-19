INIÌÚÂ¼ËïºÈ¡ØRay¡Ù½é¥½¥íÉ½»æ¡ª¡Ö¤â¤·ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¹ðÇò¤Ï¤µ¤ì¤¿¤¤ÇÉ¡ª¡×¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Èー¥¯¤â
¼Ì¿¿¡§¡ØRay¡Ù2026Ç¯1·î¹æÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÆÃÊÌÈÇ¤ÎÉ½»æ¡õÌÜ¼¡¥Úー¥¸¡ÊÁ´5ÅÀ¡Ë
11·î21ÆüÈ¯Çä¤Î½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØRay¡Ù2026Ç¯1·î¹æÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÆÃÊÌÈÇ¤ÎÉ½»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Ë¤Ï¡¢RayÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Î¶âÀî¼ÓÌí¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¤ÈËÜÅÄ¼ÓÍè¤¬¡¢ÆÃÊÌÈÇ¤Ç¤ÏÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë¤¬¡ØRay¡Ù½é¥½¥íÉ½»æ¤½¤·¤Æ½é¤Î½÷À»ïÃ±ÆÈÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
ÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤Ï¡¢¡ØRay¡Ù¤Î¿ä¤·¥±¥ß¡È¤ä¤ó¤µ¤é¡É¤³¤È¶âÀî¼ÓÌí¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¤ÈËÜÅÄ¼ÓÍè¤¬¶¦±é¡£¤Õ¤¿¤êÂ·¤Ã¤Æ¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç¹ç¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¼ÓÌí¤Ï¥Õ¥¡ー¥³ー¥È¤Ç¥¯ー¥ë¤µ¤ò¡¢¼ÓÍè¤Ï¥ê¥Ü¥ó¥Ïー¥Í¥¹¤Ç´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¡£
¥«¥Ðー¥¬ー¥ë´ë²è¤Ï¡Ö¤ä¤ó¤µ¤é¿ä¤·¥Èー¥¯¡×¡£
ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤ÎÃçÎÉ¤·¥±¥ß¡£¼ÓÍè¤¬¡È¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¿ä¤·¡É¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¤¬¡¢º£¤ä¸ß¤¤¤Ë¹¥¤¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢²ñ¤¨¤Ð¤Ä¤Í¤Ë¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¤Õ¤¿¤ê¡£½Ð²ñ¤¤¤«¤é¶á¶·¥Èー¥¯¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¼ÓÌí¤Ï¡Ö½éÂÐÌÌ¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ê¤Û¤É¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤»¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ëµ¤¤¬¹ç¤¦¤Ã¤ÆÄ¾´¶¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿♡¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¼ÓÍè¤â¡ÖÃæ¿È¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¹¥¤¤¬Áý¤¹¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î°¦¤¬°î¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥¥åー¥È¤Ê¥Èー¥¯¤òßÚÎö¤µ¤»¤ë¡£
¡ØRay¡Ù¤¤Ã¤Æ¤Î¤×¤ê¤«¤ï¥¨ー¥¹¤ÊÂåÉ½¤Õ¤¿¤ê¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢Ñ³¤¯¤ÆÈþ¤·¤¯¤ÆÂº¤¤¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÈÀÖ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¤Õ¤¿¤ê¤¬¥Ïー¥È¤ÎÃæ¤ËÎ©¤ÄÌÌ¤È¡¢Ä¾É®¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç½ñ¤¤¤¿¤ª¸ß¤¤¤ÎLOVE¤Ê¤È¤³¤í¤È¤È¤â¤Ë¥Á¥§¥É÷¥«¥Ã¥È¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿ÌÌ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÎ¾ÌÌ¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÉÕÂ°¡£¤½¤·¤Æ¡¢½é¥Ú¥¢É½»æ¤òµÇ°¤·¡¢¶âÀî¼ÓÌí¡õËÜÅÄ¼ÓÍè¤Î¥Õ¥©¥È¥«ー¥ÉÆÃÅµ¤ò1ËçÉõÆþ¤¹¤ë¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤ÄÌ¾ïÈÇ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
ÆÃÊÌÈÇÉ½»æ¤Ï¡¢INI¡¦ÌÚÂ¼ËïºÈ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡ØRay¡Ù¤Ë¹ßÎ×¡ª¡¡½÷À»ï½é¤Î¥½¥íÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥¤¥Èー¥ó¥Ø¥¢¤ÈÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÆ«´ïÈ©¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Áー¥¯¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÌÜÀþ¤äÉ½¾ð¤«¤éÉº¤¦Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤ÈÑ³¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°ìËç¡£
¥«¥Ðー¥Üー¥¤´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¿ä¤·♡ÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë¤ÈÌÑÁÛ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥Ö¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÌÚÂ¼¤¬¡Ö¤â¤·¤âÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤À¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß´¶°î¤ì¤ë¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤«¤é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È´¶¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥«¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¡£
¡Ö¤â¤·ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¹ðÇò¤Ï¤µ¤ì¤¿¤¤ÇÉ¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÍýÁÛ¤Î¹ðÇò¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ä½é¥Çー¥È¥×¥é¥ó¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤ËÌÑÁÛ¤Ç¤¤ë¤Û¤ÉºÙ¤«¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤Î¼«¿æ¥á¥Ë¥åー¤ä¥âー¥Ë¥ó¥°¡õ¥Ê¥¤¥È¥ëー¥Æ¥£¥ó¤Ê¤É¶á¶·¤¬¤ï¤«¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Èー¥¯¡¢¥êー¥Àー¤ò¤Ä¤È¤á¤ëINI¤Ç¤Î¥°¥ëー¥×³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯12·î12ÆüÁ´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー¤Î±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëJO1¡¦çÐÆá¾ë¾©¤È¤Î¶¦±é¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Þ¤ÇÆâÍÆÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¤¾Ð´é¤òÉõ°õ¤·¤¿¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎ¾Êý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÎ¾ÌÌ¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÂçÆÃ½¸¥Æー¥Þ¡Ö¡ÈÉÛ¶µ³èÆ°¡É¤Ï°¦¤Ç¤¹¡£¿ä¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤¿¤¤¡×
¡ý¡ÈÉÛ¶µ³èÆ°¡É¤Ï°¦¤Ç¤¹¡£¿ä¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤¿¤¤
º£¹æ¤ÎÂçÆÃ½¸¤Ï¡Ö¡ÈÉÛ¶µ³èÆ°¡É¤Ï°¦¤Ç¤¹¡£¿ä¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤¿¤¤¡×¡£
Ray¥â¥Ç¥ë¤äÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¿ä¤·³è»ö¾ð¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¼Â¸½¤·¤¿¡Ö¿ä¤·¤ËÊ¹¤¯¿ä¤·¤Î¤¿¤á¤Î¥³ー¥Ç½¸¡×¤Ê¤É¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤â¿ä¤·³è¤âÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤×¤ê¤«¤ï²µ½÷¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóËþºÜ¤À¡£
¡ý¤ß¤ó¤Ê¤Î°ìÈÖÀ±♡ºÇÁ°Àþ
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î°ìÈÖÀ±♡ºÇÁ°Àþ¡×´ë²è¤Ç¤Ï¡¢RayÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æî¶×Æà¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢WATWING¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤Î¾®ÀôÍÚ¹á¡õµÈÀî¤Ò¤è¤ê¡¢ËöµÈ9ÂÀÏº¤«¤é¡¢¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¥â¥Î¤òÉÛ¶µ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ýWATWINGÏ¢ºÜ¡Ö¤ª¤ì¤¿¤Á¤Î1¥Úー¥¸¡×Vol.11
Âç¹¥É¾¤ÎWATWING¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤ª¤ì¤¿¤Á¤Î1¥Úー¥¸¡×Vol.11¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶ñ¥¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬º£²ó¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢·¬»³Î´ÂÀ¡¢Ê¡ß·´õ¶õ¡¢¸ÅÈ¨Î¼¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÊÉ°ìÌÌ¤Î¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë·Ý½ÑÅª¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ë¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡£Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÀ©ºîÃæ¤Î¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª
¡ýÏ¢ºÜ´ë²è¡ÖLOVE PERSON¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Ï¢ºÜ´ë²è¡ÖLOVE PERSON¡×¤Ë¤Ï¡¢ÃíÌÜÇÐÍ¥¡¦±ÊÀ¥è½»Ò¤¬½éÅÐ¾ì¡£¡ÖÅß¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÅß¤Î¹á¤ê¡×¤Ê¤É¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤ÎÅß¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥Ô¥å¥¢¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Í¥³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥åー¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ýÎáÏÂÈÇ¡Ö¥¶¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥¤¥¯¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢CUTIE STREET¤ÎÁýÅÄºÌÇµ¡õÀîËÜ¾ÐÎÜ¤¬¡ØRay¡Ù½éÅÐ¾ì¡£ÎáÏÂÈÇ¡Ö¥¶¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥¤¥¯¡×´ë²è¤Ç¡¢ALL»äÊª¤Î¥»¥ë¥Õ¥á¥¤¥¯¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤Èë·í¤òÂç¸ø³«¡£
¢£»¨»ï¾ðÊó
2025.11.21 ON SALE
MAGAZINE¡ØRay¡Ù2026Ç¯1·î¹æ
¢¨ÄÌ¾ïÈÇ/ÆÃÊÌÈÇ¤ÏÉ½»æ¤Î¤ß¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¡§¶âÀî¼ÓÌí¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡õËÜÅÄ¼ÓÍè
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤ÄÌ¾ïÈÇ
ÆÃÊÌÈÇÉ½»æ¡§ÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë
