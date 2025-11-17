ユニクロが、11月21日から開始する「ユニクロ感謝祭」で、人気アイテム「ヒートテックインナー」「パフテックジャケット」、「UNIQLO：C」のスウェットワイドパンツを“感謝価格”で発売することが17日、わかりました。

【写真】ユニクロ感謝祭 “感謝価格”になるアイテムを一挙にチェック！ 大人気アイテム「UNIQLO：C」スウェットワイドパンツも！

「ヒートテックインナー」はメンズのクルーネック・VネックT9分袖、半袖、タイツ、ウィメンズのクルーネックT長袖、UネックT8分袖、ウルトラライトタートルネックT長袖、レギンス十分丈が対象。通常価格1290円（以下、税込み）のところ、990円になります。

「パフテックジャケット」は、メンズがすっきりとした見た目のレギュラーフィット。ウィメンズがほどよいフィット感のあるシルエットになっているのが特徴。コンパクトサイズで持ち運びもしやすくなっています。価格は6990円が5990円になります。

人気アイテムとなっている「UNIQLO：C」のスウェットワイドパンツは3990円が2990円に、さらに、メンズとウィメンズのカシミヤクルーネックセーターが9990円から8990円になります。

今年の感謝祭は27日まで実施。同月21日限定で、各店の店長が選んだ地域の銘品を数量限定でプレゼントされる来店企画や、21〜24日の4日間限定で、1万円（税込み）以上購入すると、特製の「ステンレスボトル」（全5色のうち）1色がもらえるキャンペーンなども行われます。同日から、「GU（ジーユー）」「PLST（プラステ）」でも感謝祭が実施されます。