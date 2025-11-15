秋篠宮家次女・佳子さま 　絶妙な価格とブランドのお気に入りワンピで公務に邁進中

「佳子さま売れ」

ベージュ地に白い花とグリーンの葉が彩られた華やかなワンピース--。

11月9日、『全国手をつなぐ育成会連合会』創立70周年記念式典に出席された際の、秋篠宮家次女・佳子さま（30）のファッションだ。神戸発のブランド『Ｖｉａｇｇｉｏ Ｂｌｕ』の一品とみられ、販売価格は５万９４００円（税込み）。同ブランドを展開する『ジャヴァコーポレーション』の広報担当者が話す。

「当該のワンピースは、昨季の秋冬コレクションとして販売しました。光栄にも佳子さまに気に入っていただいたようで、今年６月にブラジルを訪問された際にもお召しになっていたようです。南半球のブラジルは６月が秋なので、お召しになられたのでしょう。直後から注文が殺到。同品は京都の画家にデザインしてもらい手作業で作る純国産品のため、生産が追いつかない状態が続いています」

庶民でも背伸びすれば何とか手の届く５万円台という絶妙な価格が、人気を呼ぶ「佳子さま売れ」の一因だろう。一方で佳子さまは、11月に入っても連日の過密スケジュールで公務をこなされている。皇室解説者の山下晋司氏が語る。

「令和になり秋篠宮同妃両殿下は皇太子同妃の公務も引き継がれたため、多忙な日々をお過ごしです。佳子内親王殿下は両親の姿をご覧になり、自分も可能な限り公務に臨(のぞ)もうとされているのでしょう。結婚すれば皇室を離れるお立場ですが、皇族でいる間は誠心誠意、国民の期待に応えるとのお考えだと拝察しています」

お気に入りのワンピで公務に邁進(まいしん)するお姿からは、内親王の覚悟を感じる。

『FRIDAY』2025年11月28日・12月5日合併号より