ひろしまIPPIN KITTE大阪店にて開催！見て、食べて、出逢う。広島の冬ごちそう時間「年の瀬うまいもの祭り」
広島県の逸品を取りそろえるセレクトショップ「ひろしまIPPIN KITTE大阪店」は、広島の豊かな恵みを食卓にお届けする「年の瀬うまいもの祭り」を、2025年11月14日(金)から12月31日(水)まで開催する。
本イベントは、年の瀬の慌ただしさを特別な“ごちそう時間"へと変えるイベント。尾道の海が育んだ天然真鯛を目の前で展示、切りたての一切れを試食して、その場で予約もできる。さらに、大黒神島沖の清浄海域で丁寧に育てられた「かなわの生かき」のぷりっとした食感、東広島のジビエ「栄肉」が放つ芳醇な香りも会場に。見て・食べて・出逢って楽しめる、五感で味わう「年の瀬うまいもの祭り」をぜひ体験しよう。
また新年には「美」をテーマにした広島の発酵食品や熊野筆が入った数量限定の福袋を販売する。
■海の幸、山の幸が目の前に。五感が躍る、ごちそう時間。
1年の締めくくりである年末、広島の豊かな自然の恵みへの感謝と、日頃より来館する人への御礼の気持ちを込めて「年の瀬うまいもの祭り」を初開催する。知られざる山の幸、愛される郷土料理、受け継がれる食材を年末限定で紹介。広島らしさを食で体感できる特別企画。この貴重な機会に、ぜひ体験しよう。
「年の瀬うまいもの祭り」
期間：2025年11月14日(金)〜12月31日(水)11:00〜20:00
会場：ひろしまIPPIN KITTE大阪店(KITTE大阪 2F 206区画)大阪市北区梅田3-2-2
■瀬戸内が育んだ極上の味・尾道産天然真鯛の予約販売会を実施
当日釣り上げた尾道の海で育った新鮮な天然真鯛を、冷蔵便でお届けする。店舗では鯛の現物を展示し、 試食の刺身を用意。引き締まった身にあふれる旨味を体感してもらい、その場で予約できる。
商品名：尾道産天然真鯛(1kg程度)※各日限定:10尾
販売元：尾道市水産振興協議会地魚販売部
価 格：6,000円(税込)
※送料込
※予約から2週間以内を目処に発送。
日 時：11月15日(土)・16日(日)、
12月6日(土)・7日(日) 11:30〜
イメージ画像
■広島を代表する海の幸・牡蠣を限定入荷・試食販売会を実施
広島県でも有数の清浄海域「大黒神島」沖で育てたかなわの生食用かきは塩分濃度が高く、引き締まった身に凝縮された甘みが特徴。当日は、その場で味わえる試食を用意し、気に入った商品はそのまま購入できる試食販売を実施する。
年末のごちそうに華を添える一品として、ぜひ堪能しよう。
商品名：かなわの生かき
販売元：株式会社かなわ
価 格：生かき むき身100g 891円(税込)
日 時：11月22日(土)・23日(日)・24日(月・祝)11:00〜
イメージ画像
■広島の大自然が育んだジビエを新入荷
東広島市のジビエブランド肉「栄肉」は、わなで捕獲し止め刺しの手法のみで肉を最大限新鮮な状態で血抜きをしている。広島の知られざる山の幸を、確かな処理・加工で届けする。
商品名：猪肉ソーセージ プレーンなど
販売元：株式会社エイジュクリエイト など
価 格：1,350円(税込)〜
栄肉ソーセージ
■内側から輝く私へ。広島の恵みで叶える、健やかな体と美肌の福袋
美肌にうれしい熊野筆、腸活を支える発酵食品を中心に厳選。日々を心地よくする広島の逸品を詰め合わせた福袋を数量限定でお届けする。自分にも、大切な人にも。いつもと違う広島の福袋を楽しもう。
福袋販売期間：2026年1月2日(金)〜1月8日(木)、無くなり次第終了
商品名：熊野筆 美肌仕度セット ※限定20個
触れるたび、肌がよろこぶ。肌への優しさを考えた、洗練された美しさを引き出す広島が誇る伝統工芸品「熊野筆」で、毎日のメイクを上質な体験に。
内 容：フェイスマスクやハンドクリームなど入ったおとなレモンシリーズ4点セット(シンワ株式会社)・熊野筆(株式会社晃祐堂)・ハーブティーなどを含む、16,000円相当の商品
価 格：11,000円(税込)
商品名：【腸活×美肌】広島発酵巡り〜太陽と大地のお恵み〜 ※限定20個
食べて、ととのう。それが、私の美容。
内 容：しっかい濃い味のり(丸徳海苔株式会社)・広島スモークドオイスター油控えめ(アヲハタ株式会社)・レモスコ・レモスコRED・瀬戸内レモン&りんご酢(ヤマトフーズ株式会社)や味噌・醤油・塩麴などを含む、7,000円相当の商品
価 格：3,240円(税込)
商品名：【美肌のおすそわけ】広島発酵 Delicious ※限定100個
ちょっとずつ、ちゃんときれい。
内 容：レモ缶ひろしま牡蠣の塩レモンオイル漬け(ヤマトフーズ株式会社)・広島スモークドオイスター(アヲハタ株式会社)や味噌などの発酵商品を含む、4,000円相当の商品
価 格：1,620円(税込)
福袋一部内容例
■新春の運試し!必ず当たる「広島大抽選会」開催
2日間限定で、2,000円以上お買い上げのお客様全員が楽しめる「広島大抽選会」を開催する。
日 時：2026年1月2日(金)・1月3日(土)
1等は6,000円相当の熊野筆。2等は広島の味覚を詰め合わせた豪華セット(3,000円相当)、5等には新年を彩る干支飴を用意。運試しとお買い物、どちらも楽しめる新春だけの特別企画だ。
年末年始は広島 「年の瀬うまいもの祭り」と新年限定の福袋で、ここでしか出逢えない逸品を楽しめる。
営業時間：11:00〜20:00
休日：不定休
所在地：大阪府大阪市北区梅田3丁目2番2号 KITTE大阪2F 206区画
電話番号：06ー6485-8961
厳島神社『公認』の鳥居を構える、ひろしまIPPIN KITTE大阪店
