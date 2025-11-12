結婚まで考えていたのに…！Ray読者のほろ苦い「失恋エピソード」まとめ

どんなにカレを思っても、タイミングや価値観の不一致でお別れはやってきてしまうもの。そこで今回は、Ray読者の「ほろ苦い失恋エピ」を調査しました！カレからの突然の長文メッセージや、挙動不審なカレのスマホをのぞき見したエピなど、せつない思い出をシェアさせて…♡

オトナになったほろ苦い失恋 どんなにカレを思ってもタイミングや価値観の不一致でお別れはやってくる。 どんなコにも身に覚えがある（！？）せつない思い出をどうぞ。

Topic 挙動不審なカレのスマホをのぞき見 M・U さん（PR・22才） 「つきあうときにお互いの誕生日をパスコードに設定するほどラブラブだったカレ。おうちデート中に、スマホをのぞき見ようとしたら不自然なくらい怒って画面を隠されたことが。 あまりに怪しいので、カレがトイレに行っている間にこっそりロック解除して中身をチェック。そうしたら、元カノと最近遊んでいる写真が出てきて、いちゃついている連絡を取りあってました。 泣きながら別れ話をする羽目に。なんでパスコードを私の誕生日なんかにしたのー！」

Topic せっかくつきあったのに A・K さん（大学2年） 「好きな男子から告白され、るんるんでOKしたのに翌日には別れを切り出されました。 理由を聞くと、『あなたがモテるのは知ってたけど、いろんな人からLINEがきているのを目の当たりにして耐えられなかった』って。そんな理不尽なことあるー！？（涙）」

Topic 大好きな先輩とのたのしいLINEのはずが Y・A さん（大学3年） 「イケメンの先輩に告白してつきあえたけど、カレカノになった途端、束縛が強く。頑張ってなんでも言うこと聞いてたのに、先輩には気に入らなかったみたいで振られちゃった」