º£µ¨4ÆÀÅÀÌÜ¤ÎÁ°ÅÄÂçÁ³¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©¡¡¡Ö¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯Ã£À®¤â´üÂÔ¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤ÈMF´ú¼êÎç±û¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËµÚÂèÅÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¡ËÂè12Àá¤¬9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥¥ë¥Þ¡¼¥Î¥Ã¥¯¤ÈÂÐÀï¡£10Ê¬¤Ë´ú¼ê¤Î¥Ñ¥¹¤«¤é¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥±¥Ë¡¼¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢51Ê¬¤Ë¤Ï¥¡¼¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢85Ê¬¤Ë¤ÏÁ°ÅÄ¤Ë¤âÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢90¡Ü3Ê¬¤Ë¤ÏPK¤«¤é¥¢¥ë¥Í¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¤¬¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢4¡Ý0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿Á°ÅÄ¤È´ú¼ê¤Ï¤È¤â¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Á°ÅÄ¤Ïº£µ¨¸ø¼°Àï4ÆÀÅÀÌÜ¡Ê¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï3ÆÀÅÀÌÜ¡Ë¡¢´ú¼ê¤Ïº£µ¨½é¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ìµÏ¿¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿»³ÅÄ¿·¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ðÂ¼È»æÆ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Áª¼êºÎÅÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥°¥é¥¹¥´¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤Ë¡Ö7¡×ÅÀ¤ò¤Ä¤±¡¢¡Ö27Ê¬¤Î·èÄêµ¡¤Ï¤Þ¤µ¤Ë·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥¥ë¥Þ¡¼¥Î¥Ã¥¯¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¤È·ã¤·¤¤¶¥¤ê¹ç¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤±¤É¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯Ã£À®¤â´üÂÔ¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ú¼ê¤Ë¤â¡Ö7¡×ÅÀ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¡¢¸á¸å¤òÄÌ¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¿ô½µ´Ö¤ÏÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¥ë¡¼¥¯¡¦¡Ë¥Þ¥Ã¥³¡¼¥ï¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀèÈ¯Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
