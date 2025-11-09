活動休止中のはらぺこツインズ、妹・あこが退院報告「体調も少しずつ回復しております」
双子の大食いタレント・はらぺこツインズ（小野かこ／小野あこ）が11月8日、自身のInstagramを更新。妹・あこが退院したことを報告している。
はらぺこツインズは10月25日、Instagramに「はらぺこツインズ（小野かこ／小野あこ）活動休止のご報告」を投稿し、「突然のご報告となりますが、この度、はらぺこツインズは当面の間、活動を休止させていただくこととなりました」と報告。「小野あこにつきましては、先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました。また、小野かこも体調不良が続いており、総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました」と、活動休止の理由は「体調不良」と説明していた。
そして11月8日、妹・あこが「私事ではございますが、先日、経過を見ていただいたうえで退院いたしました。体調も少しずつ回復しております。これまでたくさんの方にご心配とご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。引き続き様子を見ながら、活動復帰に向けて体調を整えてまいります」と、無事に退院したことを報告。
また、姉・かこも「先日、経過を見ていただいたうえであこが退院しました。私自身は体調も少しずつ回復しております。これまでたくさんの方にご心配とご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。引き続き様子を見ながら、活動復帰に向けて体調を整えてまいります」とつづっている。
はらぺこツインズは10月25日、Instagramに「はらぺこツインズ（小野かこ／小野あこ）活動休止のご報告」を投稿し、「突然のご報告となりますが、この度、はらぺこツインズは当面の間、活動を休止させていただくこととなりました」と報告。「小野あこにつきましては、先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました。また、小野かこも体調不良が続いており、総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました」と、活動休止の理由は「体調不良」と説明していた。
また、姉・かこも「先日、経過を見ていただいたうえであこが退院しました。私自身は体調も少しずつ回復しております。これまでたくさんの方にご心配とご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。引き続き様子を見ながら、活動復帰に向けて体調を整えてまいります」とつづっている。