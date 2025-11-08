この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「助産師HISAKOの子育て学校」の最新動画「授乳しながらスマホ触っていますが、それが何か」で、12人の子を持つ助産師HISAKOさんが、現代ママの「ながら授乳」について本音で語った。動画冒頭、両手を自由にしながら授乳しているHISAKOさんは「子だくさんママは忙しいんだ」「頑張らんでええ、適当でええ」と、自身のリアルな子育てスタイルを明かす。その姿は、スマホを片手にLINEをチェックするなど、“教科書”で語られる理想とは裏腹の現実だ。

多くの母子保健の指導や小児科学会の啓発ポスターでは、「赤ちゃんの目を見て優しく語りかけながらの授乳」が強調されている。しかし、HISAKOさんは「理想論でしょ。それ、現実的じゃない」とバッサリ。1日に何度もある授乳のたびに、毎回笑顔で語りかける余裕なんて、忙しいママにはないのが実情だとし、「授乳中は他のことやりながらでもいい。工夫して、両手放し授乳めっちゃ楽なんですよ」と“ながら授乳”の実践を推奨した。

さらに彼女は「おっぱいは体を大きくするツールであると同時に、心に栄養を与えるもの」とし、赤ちゃんの精神安定にも、ママ自身がリラックスして向き合うことが大事だと解説。「自分を犠牲にして“いいママ”になろうと無理すると、それが全部赤ちゃんに伝わる。自分を優先すること、これがすごい重要なんですよ」と力説した。

また、授乳中にテレビを見たり、ご飯を食べたり、日常の“小さな工夫”も推奨。「ママの健康と赤ちゃんのためは同等」と語り、「自分なりの子育てのやり方を見つけてほしい」と背中を押した。

動画の最後は「ながら授乳をマスターしましょう」「みんな自分に合った方法を編み出して、日々を楽しんで」と、ママたちへのエールで締めくくられている。

YouTubeの動画内容

02:00

ながら授乳のススメ！ママの工夫で育児が楽に
10:25

完璧主義やめて、ママ優先でOK！自分を大切にする育児論
12:49

子育ては発明の連続 ? 教科書にない自分スタイルを楽しもう

関連記事

12人産んだ助産師HISAKOが断言「毎日タイミングを取っても精子は薄くならない！」

12人産んだ助産師HISAKOが断言「毎日タイミングを取っても精子は薄くならない！」

 12人産んだ助産師HISAKO「同居は絶対無理やわ」 義母との距離感に本音炸裂！

12人産んだ助産師HISAKO「同居は絶対無理やわ」 義母との距離感に本音炸裂！

 12人産んだ助産師HISAKO「会場の雰囲気で喋る！パン11個で講演突入」公演当日朝のリアルに密着

12人産んだ助産師HISAKO「会場の雰囲気で喋る！パン11個で講演突入」公演当日朝のリアルに密着
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル_icon

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 60.60万人 3046 本の動画
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人
youtube.com/channel/UCgLt6RS5cHmL6i15sbu2kGw YouTube