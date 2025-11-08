この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「助産師HISAKOの子育て学校」の最新動画「授乳しながらスマホ触っていますが、それが何か」で、12人の子を持つ助産師HISAKOさんが、現代ママの「ながら授乳」について本音で語った。動画冒頭、両手を自由にしながら授乳しているHISAKOさんは「子だくさんママは忙しいんだ」「頑張らんでええ、適当でええ」と、自身のリアルな子育てスタイルを明かす。その姿は、スマホを片手にLINEをチェックするなど、“教科書”で語られる理想とは裏腹の現実だ。



多くの母子保健の指導や小児科学会の啓発ポスターでは、「赤ちゃんの目を見て優しく語りかけながらの授乳」が強調されている。しかし、HISAKOさんは「理想論でしょ。それ、現実的じゃない」とバッサリ。1日に何度もある授乳のたびに、毎回笑顔で語りかける余裕なんて、忙しいママにはないのが実情だとし、「授乳中は他のことやりながらでもいい。工夫して、両手放し授乳めっちゃ楽なんですよ」と“ながら授乳”の実践を推奨した。



さらに彼女は「おっぱいは体を大きくするツールであると同時に、心に栄養を与えるもの」とし、赤ちゃんの精神安定にも、ママ自身がリラックスして向き合うことが大事だと解説。「自分を犠牲にして“いいママ”になろうと無理すると、それが全部赤ちゃんに伝わる。自分を優先すること、これがすごい重要なんですよ」と力説した。



また、授乳中にテレビを見たり、ご飯を食べたり、日常の“小さな工夫”も推奨。「ママの健康と赤ちゃんのためは同等」と語り、「自分なりの子育てのやり方を見つけてほしい」と背中を押した。



動画の最後は「ながら授乳をマスターしましょう」「みんな自分に合った方法を編み出して、日々を楽しんで」と、ママたちへのエールで締めくくられている。