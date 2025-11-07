Potensic ATOM SE

Amazonにて、Potensicのドローンがセール価格で販売されている。期間は11月16日23時59分まで。

期間中、コンパクトで持ち運びしやすい初心者向けの入門機「ATOM SE」（バッテリー1本/バッテリー2本）と、1/2 CMOS センサー採用し、鮮明な8K写真・4K/30fps HDR動画を撮影できる「ATOM 2」（バッテリー3本）がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Potensic ATOM SE

GPS自動帰還機能を搭載。信号が途絶えたり、バッテリー残量が不足した場合、自動的に離陸場所まで戻ってくるため、初心者でも安心して楽しめる。また、サークル飛行・追従飛行・ウェイポイント飛行などのスマート飛行モードも搭載されている。

Potensic ATOM 2

パラレル/フォーカス/追尾の3つのAI追従モードを搭載しており、任意の被写体をロックオンして自動追従飛行を行なうことができる。そのため、手動で飛行制御しなくてもプロ級の映像が撮影可能だ。また、ヒッチコック・ドローニー・ロケット・サークル・ヘリックス・ブーメランなどのAIクイックショート機能も搭載されている。