リカちゃん×『葬送のフリーレン』が初コラボ！ ヘアスタイルや耳など細部まで再現したドール登場へ
着せ替え人形「リカちゃん」より、テレビアニメ『葬送のフリーレン』と初コラボレーションした「葬送のフリーレンリカちゃん」が、12月27日（土）から、全国の玩具専門店やタカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで発売される。
【写真】ケープは着脱可能！ 「葬送のフリーレンリカちゃん」の詳細
■特別なパーツや髪色を使用
今回タカラトミーより発売される「葬送のフリーレンリカちゃん」は、ヘアスタイルから洋服や、耳、耳飾りなど細部まで再現し、作中の主人公“フリーレン”になりきった「リカちゃん」のドール。
ドールは、特許出願中の特別なパーツを用いた耳をはじめ、「リカちゃん」で初めて使われる美しい髪色や、2色のグリーンで表現した印象的な瞳を採用し、コラボレーションならではの特別仕様となっている。
また、ケープは着脱できワンピーススタイルも満喫可能。ケープとワンピースのゴールドのパイピングやストライプのインナーはプリントではなく、サテンリボンを縫い付けるなど素材や仕上がりにもこだわっている。
