わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。第30話心機一転！【エツコの気持ち】【編集部コメント】怖いーー！！！怖すぎるーーーー！！！結局、場所を変えただけで何も変わっていないじゃないですか！！！ケンシンくんは「リカちゃん