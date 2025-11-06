事件や災害の現場で、人命救助の鍵を握る警察犬。その活躍の裏には、警察官と犬が築く深い信頼関係があります。「直轄警察犬」として捜索活動に臨む2匹と指導士たちの日々に密着しました。

直轄警察犬導入から1年…早くも成果

大分県警が自ら訓練を行う直轄警察犬を導入して1年。現在、ジャーマン・シェパードの「アロー」とラブラドール・レトリバーの「ロッキー」が事件の解決や人命救助の最前線で活躍しています。

大分県内では民間に委託する「嘱託警察犬」が中心ですが、指導士の高齢化や警察犬の減少を受け、去年から直轄方式が導入されました。

2匹はすでに捜索など実際の現場で活躍していて、今年10月には行方不明者の発見に貢献したとして警察署長賞が贈られました。

警察犬係 高野羽瑠菜さん：

「今までの訓練の成果が出せて、恩返しができたという気持ちでいっぱいです」

信頼と覚悟で挑む最前線

10月29日、佐伯市で60代の女性が自宅で目撃されたのを最後に行方がわからなくなったという通報がありました。

通報を受け、まずは足跡の訓練を積み重ねているアローから捜索へ。女性の持ち物の匂いを頼りに、住宅の間の狭い小道や山道に入っていきます。その後、ロッキーと交代します。

匂いが残るのは、山の中で12時間、街中では4～5時間程度とされています。今回は出動要請までに半日以上が経過していて、2匹は懸命に匂いをたどりましたが、発見には至りませんでした（※数日後に発見）。

警察犬係 合澤徹朗係長：

「私たちが行くまでに一般の住民の人も通るし、警察も捜索で歩きます。条件的に私たちにとって、いい現場は少ない。こういう現場が多いんですけどね」

支え合うチームワーク

アローとロッキーは3人の指導士が担当。なかでも今年度から担当になった合澤徹朗係長は、警察犬係になるため3年前から自宅で小型犬を飼い始めました。

警察犬係 合澤徹朗係長：

「鑑識をずっとしてきたんだから、警察犬のこともちゃんと知りたいという気持ちがあって、そういうのも希望した理由です」

食事の準備も指導士の仕事です。警察犬係では、専門的な訓練をはじめ、毎日の生活を共にすることでアローとロッキーとの信頼関係を築いています。

警察犬係 合澤徹朗係長：

「ちゃんとしたところで褒めたり、叱ったりというのが難しい。このままずっとできることの精度を高めていって、健康のまま長く現場で活躍してほしいと思います」

直轄警察犬の導入から1年。アローとロッキーは指導士との確かな信頼関係をもとに、これからも現場の最前線で人々を支えます。