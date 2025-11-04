来園者でにぎわう上海ディズニーランド。（９月２５日撮影、上海＝新華社配信）

【新華社上海11月4日】米国のテーマエンターテインメント協会（TEA）がこのほど発表した「国際アトラクション入場者数報告書」によると、中国上海市にある上海ディズニーランドの2024年の入園者数は1470万人となり、世界のテーマパークランキングで引き続き5位を維持した。中国で最も入園者数の多いテーマパークの座を守った。

同報告書は年間入園者数を基に、世界で人気の高いテーマパークを順位付けしている。24年の上位10施設の中で、上海ディズニーランドは入園者数が前年同期比5％増と、伸び率が最も高かった。

アジア太平洋地域のテーマパーク全体の入園者数は3.2％増を維持。中国勢が成長をけん引し、特に上海ディズニーランドの寄与が大きかった。このほか、北京市のユニバーサルスタジオ北京や上海市の水族館型テーマパーク「上海海昌海洋公園」なども好調だった。

報告書は、上海ディズニーランドが開園からわずか9年で世界屈指の人気テーマパークに成長したと指摘。文化・観光のランドマークとしての存在感や、コンテンツ革新と来園者体験の継続的な追求が成功の要因だと分析した。中でも23年末に公開された新エリア「ズートピア」が入園者数の増加に大きく貢献し、24年も成長をけん引したとしている。

上海ディズニーランドは現在、拡張事業を進めており、九つ目となる新エリア「スパイダーマンエリア」や3軒目のテーマホテル、人気アトラクション「ソアリン・オーバー・ザ・ホライズン」の収容力拡大を計画している。