¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¹âÌÚË¤¬¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ò£³ÃÊ³¬¤ÇºÎÅÀ¡¡ÁÏ²ÁÂç¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿ºå¿À¤Ê¤É¤ò¤É¤¦É¾²Á¤·¤¿¡©¡Ã¡Öºå¿À¡¦DeNA¡¦µð¿Í¡×ÊÔ
¹âÌÚË¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁí³ç¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡Á°ÊÔ
¡¡10·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡£ºå¿À¤¬£³µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎÃêÁª¤ò°ú¤Åö¤Æ¡¢ºÇÃíÌÜ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¦Î©ÀÐÀµ¹¡ÊÁÏ²ÁÂç¡Ë¤Î¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£µð¿Í¤Ï»öÁ°¤Ë£±°Ì»ØÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¼Ò²ñ¿ÍNo.1º¸ÏÓ¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡ÊºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤Î°ìËÜÄà¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°³ÆµåÃÄ¤ÏÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸«¹ç¤¦»ØÌ¾¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¤«¤Ä¤ÆÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤äYouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤¬¡¢³ÆµåÃÄ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ò¡Ú¡ý¡¢¡»¡¢¢¤¡Û¤ÇÉ¾²Á¤·¤¿¡£
ÃêÁª¤Çºå¿À¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÁÏ²ÁÂç¤ÎÎ©ÀÐ photo by Sankei Visual
¢¡ºå¿À¡Ú¡ý¡Û
£±°Ì¡¡Î©ÀÐÀµ¹¡ÊÆâÌî¼ê¡¿ÁÏ²ÁÂç¡Ë
£²°Ì¡¡Ã«Ã¼¾¸à¡ÊÆâÌî¼ê¡¿ÆüËÜÂç¡Ë
£³°Ì¡¡²¬¾ë²÷À¸¡Ê³°Ìî¼ê¡¿ÃÞÇÈÂç¡Ë
£´°Ì¡¡ÁáÀ¥ºó¡ÊÅê¼ê¡¿¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¡Ë
£µ°Ì¡¡Ç½ÅÐ¿óÅÔ¡ÊÅê¼ê¡¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ë
¡¡¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ëÂç³Ø£Îo.£±¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÎ©ÀÐ¤ò¡¢¶¥¹ç¤ÎËö¤Ë°ú¤Åö¤Æ¡¢£²°Ì¤Ë¤Ï¾Íè¤ÎÃæ¼´¸õÊä¤È¤·¤ÆÃ«Ã¼¡¢£³°Ì¤Ë¤ÏÁö¹¶¼é¤Î»°Çï»Ò¤¬Â·¤Ã¤¿²¬¾ë¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤êÎ©ÀÐ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£Î®Æ°Åª¤À¤Ã¤¿£¶ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥µ¡¼¥É¤Î·ê¤¬Ëä¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡££±ÈÖ¤«¤é£¶ÈÖ¤Þ¤Ç¤¬¸ÇÄê¤Ç¤¤Æ¡¢ÂÇÀþ¤ÏÈØÀÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÎÃ«Ã¼¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤ê¡¢¥µ¡¼¥É¤ÎÎ©ÀÐ¤È¤Î»°Í·´Ö¤¬¶á¤¤¾Íè¤ËÀ®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡£³°Ì¤âÌî¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êºå¿À¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìî¼ê¤Î¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¤Êä¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£º´Æ£¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡¢¶áËÜ¤âFA¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç£³°Ì¤âÌî¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡DeNA¡Ú¡»¡Û
£±°Ì¡¡¾®ÅÄ¹¯°ìÏº¡ÊÆâÌî¼ê¡¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡Ë
£²°Ì¡¡ÅçÅÄ½ØÌé¡ÊÅê¼ê¡¿ÅìÍÎÂç¡Ë
£³°Ì¡¡µÜ²¼Ä«ÍÛ¡ÊÆâÌî¼ê¡¿ÅìÍÎÂç¡Ë
£´°Ì¡¡ÊÒ»³â«¿´¡ÊÅê¼ê¡¿Honda¡Ë
£µ°Ì¡¡À®À¥æû¿Í¡ÊÆâÌî¼ê¡¿NTTÀ¾ÆüËÜ¡Ë
¡¡£±°Ì¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Çº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡ÊÆâÌî¼ê¡¿ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡Ë¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤â¡¢ÃêÁª¤Ç³°¤·¤¿¡£³°¤ì£±°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¾®ÅÄ¤ÏÂÇ·â¥»¥ó¥¹È´·²¡££²°Ì¤ÎÅçÅÄ¤ÏºÇÂ®155¥¥í¤Îµå°Ò¤Î¤¢¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¡Öº´¡¹ÌÚ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯2027Ç¯¤ÎDH¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤Èà¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³°¤ì£±°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¾®ÅÄ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤½¤³¤½¤³¤Ç¤¹¤¬¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£ÆâÌî¼ê¤òÊä¶¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬È´¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ËÒ½¨¸ç¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¢µÜ粼ÉÒÏº¤ÈÅû¹á²ÅÃÒ¤Ï DH¤Ê¤É¤ÇÊ»ÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ÀÐ¾åÂÙµ±¤äÎÓÂö¿¿¤é¤È¤Î¶¥Áè¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢¿¹·ÉÅÍ¤¬³°Ìî¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÆâÌî¼ê¤¬Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡£²°Ì¤ÎÅçÅÄ¤Ï¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢Åê¤²¤ë»þ¤ËÂÎ¤Î³«¤¤¬¾¯¤·Áá¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¤·çÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¶¯¤µ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬½¤Àµ¤Ç¤¤ì¤ÐÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÈ¯¸õÊä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µå¤¬Â®¤¤¤Î¤ÇÃæ·Ñ¤®¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡££³°Ì¤ÎµÜ²¼¤Ï¡¢ÁÆºï¤ê¤À¤±¤É¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¢¡µð¿Í¡Ú¡»¡Û
£±°Ì¡¡ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡ÊÅê¼ê¡¿ºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë
£²°Ì¡¡ÅÄÏÂÎ÷¡ÊÅê¼ê¡¿Áá°ðÅÄÂç¡Ë
£³°Ì¡¡»³¾ëµþÊ¿¡ÊÅê¼ê¡¿°¡ºÙ°¡Âç¡Ë
£´°Ì¡¡³§Àî³ÙÈô¡Ê³°Ìî¼ê¡¿Ãæ±ûÂç¡Ë
£µ°Ì¡¡¾®ßÀÍ¤ÅÍ¡ÊÆâÌî¼ê¡¿²ÆìÅÅÎÏ¡Ë
£¶°Ì¡¡Æ£°æ·òæÆ¡ÊÆâÌî¼ê¡¿±ºÏÂ³Ø±¡¹â¡Ë
¡¡¼Ò²ñ¿ÍNo.1º¸ÏÓ¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤ÃÝ´Ý¤Î°ìËÜÄà¤ê¤ËÀ®¸ù¡££²°Ì¤ËÊÑÂ§±¦ÏÓ¤ÎÅÄÏÂ¡¢£³°Ì¤Ëº¸ÏÓ¤Î»³¾ë¤È¾å°Ì£³¿Í¤ÏÅê¼ê¤ò»ØÌ¾¡£Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÝ´Ý¤ò°ìËÜÄà¤ê¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ËÌî¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç²¬ËÜ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³°¹ñ¿Í½õ¤Ã¿Í¤òÊä¶¯¤¹¤ë¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Åê¼ê¤òÃæ¿´¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¡¢ÊÑÂ§±¦ÏÓ¤ÎÅÄÏÂ¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Îµ°Æ»¤Ï"¤¢¤ª¤êÂÇ¤Á"¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤ÎÅê¼ê¤òÂÇ¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬150¥¥í°Ê¾å½Ð¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¶Ê¤¬¤ê¤â¤¤¤¤¡£Ãæ·Ñ¤®¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áá°ðÅÄÂç¤Ç¾®µÜ»³¸ç´ÆÆÄ¡Ê¸µ¥í¥Ã¥Æ¤Û¤«¡Ë¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤ÆÆ¬¤ò»È¤Ã¤¿Åêµå¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£´°Ì¤Î³§Àî¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸ª¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¤ÆÂ¤âÂ®¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£´Ý²Â¹À¤ÎÂå¤ï¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¹âÌÚË¡Ê¤¿¤«¤®¡¦¤æ¤¿¤«¡Ë
1958Ç¯10·î22Æü¡¢»³¸ý¸©À¸¤Þ¤ì¡£1980Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤ÇÃæ±ûÂç³Ø¤«¤é²£ÉÍÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¡Ê¸½¡¦²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£ÆóÎÝ¼ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢²ÃÆ£Çî°ì¡¢²°ÊßÍ×¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥ª¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£³²ó¡¢ÅðÎÝ²¦£±²ó¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÄÌ»»ÂÇÎ¨.297¡¢1716°ÂÂÇ¡¢321ÅðÎÝ¤È¤¤¤Ã¤¿µÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ1994Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£2004Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Î¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡¢DeNA¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ò2012Ç¯¤«¤é£²Ç¯Ì³¤á¤ë¤Ê¤É»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ìîµå²òÀâ¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¡¢2018Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£