»Ë¾å½é¡ÈÅ¨ÃÏ3¾¡¡É¤Î²÷µó¡¡»³ËÜÍ³¿¤Î°µ´¬Åêµå¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â´¶Éþ¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤Ë°ÛÏÀ¤Ê¤·¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¼çÌò¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¡×
»³ËÜ¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡2025Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬4¾¡3ÇÔ¤ÇÀ©¤·¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Âè7Àï¤â±äÄ¹Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î»àÆ®¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿¤¬Äù¤á³ç¤ê¡¢À¤³¦°ìÃ£À®¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤ÏÊ»»¦»Â¤ê¡ª»³ËÜÍ³¿¤¬2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤ò·è¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡Á°Æü¤ÎÂè6Àï¤â´Þ¤á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2ÅÙÀèÈ¯¤·2¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿»³ËÜ¤¬¡¢ºÇ½ªÂè7Àï¤Î9²óÎ¢¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï4-4¡¢°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç6ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¶áÂåÌîµå¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÏ¢Ìë¤ÎÅÐÈÄ¡£¶ÛÄ¥´¶¤â¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ºÇ½é¤ÎÂÇ¼Ô¤ò»àµå¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤»¤ë¤â¡¢¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤ê¸«»ö¤Ë²Ð¾Ã¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¯10²óÎ¢¤â»³ËÜ¤¬ÂÇ¼Ô3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢11²óÉ½¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¤Ç½÷Ë¼Ìò¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·5-4¤È¾¡¤Á±Û¤·¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÎ¢¡¢ÇØÈÖ¹æ18¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÈÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¡¼¥¯¤ËÆâÌî¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤»Ê»»¦ÂÇ¤È¤Ê¤ê¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£¶Ë¤á¤Æ²á¹ó¤ÊÅêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î»³ËÜ¤Ï¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð2²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Åê¼ê¿Ø¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¦¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±äÄ¹18²ó·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè3Àï½ªÈ×¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤Ê¤É¡¢»î¹ç½Ð¾ì°Ê³°¤Ç¤â¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢Âè7Àï½ªÎ»¸å¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ë¡ÈÊ¸¶ç¤Ê¤·¡É¤ÎÉ¾²Á¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î±¦ÏÓ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎÏ¶¯¤¯¸£°ú¤·¤¿¡£
¡¡»â»ÒÊ³¿×¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÄºÅÀ¤ËÆ³¤¤¤¿»³ËÜ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÆâ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤âÆ±ÍÍ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØNESN¡Ù¤Î¥²¡¼¥à¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Þ¤µ¤Ë¡È°Û¼¡¸µ¡É¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂè7Àï¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤È¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¡£2¿Í¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤¬»î¹ç½ªÈ×¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ±äÄ¹11²ó¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤òÊü¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ø¼çÌò¡Ù¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤Ï¥ä¥Þ¥â¥È¤À¤Ã¤¿¡£Âè6Àï¤Ç96µå¤òÅê¤²¤¿¤ï¤º¤«24»þ´Ö¸å¡¢Èà¤Ï´ñÀ×Åª¤Ë¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÅÐÈÄ¤·¡¢2²ó2/3¤ò34µå¤ÇÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢µÏ¿ÌÌ¤Ë¤âÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¸ÀµÚ¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤Î»³ËÜ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Ë¾å½é¤á¤Æ¡ØÅ¨ÃÏ¤Ç3¾¡¡Ù¤òµó¤²¤¿Åê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡ØÅ¨ÃÏ¤ÇÂè6Àï¤ÈÂè7Àï¤ÎÎ¾Êý¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡Ù»Ë¾å½é¤ÎÅê¼ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢7»î¹ç¤Ç¤ÎÆâÍÆ¤òÁí³ç¤·¡¢¡Öº£¡¢¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤¬¡È¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»¿¼¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡µå»Ë¤Î»Ä¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤¿»³ËÜ¡£2025Ç¯¤ÎMLB¤ÇºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤ÊÁª¼ê¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]