"復帰"の時も近いのかもしれない──10月30日発売の「女性セブン」が、女優・永野芽郁（26）の近況を報じた。音楽関係者が語る。

【写真】元マネージャー男性と“おそろコーデ”で親密感を漂わせる永野芽郁（全身）。過去の交際報道が出た坂口健太郎との“密着ツーショット”なども

「彼女自身が長らく大ファンだったというシンガーソングライター・平井大さん（34）のライブに参戦していたようです。騒動前にアンバサダーを務めていた『プラダ』のデニムパンツにレザージャケットを合わせ、頭には『セリーヌ』のカチューシャを添えるコーデ。

マスクをつけていましたが、帽子を被るなどの対策はせずに楽しそうに歩いていて、かなり明るい表情に見えました」（音楽関係者）

永野をめぐっては4月下旬、『週刊文春』によって田中圭（41）との"不倫疑惑"が報じられた。双方の所属事務所は不倫を否定しているが関係各所への影響は大きく、現在は実質的な芸能活動休止状態になっている。そんな永野の隣にいたのは、騒動前にも二人三脚で歩んできた「盟友」だった。

「騒動当時までマネージャーを務めていたAさんと一緒にライブを見に来ていたようです。永野さんとお揃いの『プラダ』のデニムパンツを履き、永野さんのカチューシャと同じ『セリーヌ』のトレーナーを着ていたAさん。2人は周囲を警戒することなく、時折笑顔で見つめ合いながら笑っていたのが印象的でした。

Aさんは元々、プラダなどの高級ブランドを着こなすおしゃれさん。永野さんともファッションの話で気が合っていました」（同前）

A氏は永野のスキャンダルが報じられた後、6月に突然事務所を退社している。それでも、A氏と永野は今も信頼し合う関係なのかもしれない。ライブを満喫した後は、A氏が運転する車に乗って和風パスタ店へ。互いに笑みを見せながら食事をしていた。芸能関係者が明かす。

「永野さんのインスタライブなどにも参加していたAさんは、"イケメンマネージャー"としてファンにも認知されていた。永野さんとも深い信頼関係を築いていましたね。

Aさんの前任は"敏腕"として知られる女性マネージャーだったのですが、Aさんにバトンタッチして以降は、永野さんのマネジメントに女性が関わったことはありません。Aさんが退社してからの後任も男性で、永野さんにとって『男性のほうがウマが合う』ということなのかもしれません」

事務所を退社したA氏だが、同じ業界には居続けているようだ。

「Aさんは芸能マネジメント機能を持つ会社の社長に就任しており、前事務所で得た人脈も活かして広く活動を続けているようです。永野さんも今後の仕事や方針について、Aさんと相談していたのかもしれません」（芸能関係者）

盟友とのリフレッシュを楽しんだ永野。新たな表情での復帰に期待したい。