「コーデに悩んだ日」の救世主！【グローバルワーク】大人の時短おしゃれ♡「セットアイテム」

忙しい朝や、何を着るか迷う日に頼りになるのが上下セットのアイテム。 トップスとボトムスのバランスが計算されたデザインで、着るだけでコーデが完成しそう。【グローバルワーク】には、大人世代のデイリーコーデにもぴったりの、おしゃれ見えセットが勢ぞろい。今回は、時間がない日でも、さっと着るだけでおしゃれに決まりそうな「セットアイテム」をご紹介します。

着心地が良さそうなきれい見えセット

【グローバルワーク】「アンチピリングなめらかSET UP」\7,990（税込）

なめらかそうなニットトップスとリブスカートのセット。程よいゆとりがあるトップスは、前後で丈の長さが違うデザインがポイントです。インしなくてもバランスよく着られそうで、腕のラインのアクセントがおしゃれ感をプラス。公式サイトによると「毛玉になりにくい」素材を使用しているので、お手入れも楽そう。

カジュアル派におすすめのおしゃれ見えセット

【グローバルワーク】「スウェットライクニットSET」\7,990（税込）

カジュアルな雰囲気がありつつ、上品に見えそうなニットのセットアップ。スウェットのようなデザインのトップスも、ロングスカートとの組み合わせできれいめな印象に。胸元のロゴ刺繍がさりげないアクセントになり、カジュアルスタイルが好みの人にも取り入れやすい一着。写真のような深みのあるカラーは、大人の女性らしい雰囲気をプラスしてくれそう。

ほんのりラメ素材とジップデザインで大人っぽく

【グローバルワーク】「ニットZIPカーデ＊スカートセット」\8,990（税込）

ジップデザインがポイントのセットアップ。襟付きのジップトップスは、かっこいい雰囲気にもきれいめにも着こなせそう。上下どちらからも開け閉めできるダブルジップ仕様で、開き具合によって印象を変えられます。前をあけて羽織のように着たり、ジップを閉めてすっきり着たりとアレンジ自在。さりげなくラメが入った生地で、ほどよく華やかさもあるニットです。

もこもこカーディガンで大人可愛く

【グローバルワーク】「テープヤーンカーディガン/スカートセット」\8,990（税込）

もこもことした編地が季節感を高めてくれそうなカーディガンとスカートのセット。カーディガンはVネックデザインで首元をきれいに見せてくれそう。ゆったりとしたトップスとすっきりしたスカートの組み合わせで、全体のバランスもGOOD。ふんわりとした雰囲気が女性らしさを引き立てつつ、落ち着いたカラーで甘くなりすぎないのも魅力。大人可愛い雰囲気と上品さを両立できそうな、秋冬にぴったりのセットアイテムです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N