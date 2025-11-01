ＧＩ天皇賞・秋（東京・芝2000ｍ）の見どころのひとつに、春のクラシックを沸かせた３歳馬vs歴戦の古馬といった対決の構図がある。直近２年は３歳馬の参戦がなく、そうした視点が題材になることはなかったが、今年のレース（11月２日）には２頭の有力３歳馬が出走する。

ミュージアムマイル（牡３歳）とマスカレードボール（牡３歳）だ。



天皇賞・秋に挑む皐月賞馬のミュージアムマイル photo by Kyodo News





前者がＧＩ 皐月賞 （４月20日／中山・芝2000ｍ）の覇者で、後者は 皐月賞 ３着、ＧＩ 日本ダービー （６月１日／東京・芝2400ｍ）２着という結果を残している。ともに古馬との対戦は今回が初めてだが、２頭の実力は古馬の、それも一線級相手に通用するのだろうか。関西の 競馬 専門紙記者はこんな見解を示す。

「今年の３歳牡馬は、レベルが高いと思います。この秋、世代最強のダービー馬クロワデュノールはフランスにわたって凱旋門賞に参戦。その前哨戦において、本番で勝利を収める馬に勝っていますからね。

そのクロワデュノールに、皐月賞で勝っているのがミュージアムマイルで、ダービーで４分の３馬身差の２着まで迫ったのがマスカレードボール。どちらも世代トップレベルなのは明らかですし、皐月賞の走破時計が１分57秒０とレースレコードだったことからも、この世代のレベルの高さがわかるのではないでしょうか。

しかも、天皇賞・秋では古馬牡馬との斤量差が２kgあります（古馬牝馬とは同斤量）。いずれも古馬一線級相手でも十分に戦えると思いますし、勝ち負けが期待できると見ています」

天皇賞・秋を制した３歳馬と言えば、近年では2021年のエフフォーリア、2022年のイクイノックスがいる。イクイノックスはのちに世界ナンバー１まで上り詰めた最強馬であり、エフフォーリアも天皇賞・秋に続いてＧＩ有馬記念（中山・芝2500ｍ）も勝つほどの実力馬だった。

天皇賞・秋を３歳で制するには、それほどの能力が必要となる。対して、ミュージアムマイルとマスカレードボールがそのクラスの馬かどうかは議論の余地があるかもしれない。

だが、「レベルが高い」と言われる今年の３歳馬。なかでも、世代トップのクロワデュノールと際どい勝負を繰り広げてきた２頭であれば、能力的には古馬相手にも通用するレベルにあると見てもいいのではないか。

ましてや、今年は古馬勢が手薄だ。ＧＩ馬は６頭いるが、ＧＩを勝って以降、勢いを失っている馬が多い。古馬のなかで人気最上位と予想されるのが、７番人気の人気薄でＧＩ宝塚記念（６月15日／阪神・芝2200ｍ）を制したメイショウタバル（牡４歳）というのだから、あとは推して知るべし、である。

となれば、先の専門紙記者が言うとおり、３歳馬の２頭が「勝ち負け」を演じることは大いに考えられる。

ではこの２頭、どちらが強いのか。

皐月賞ではミュージアムマイルが勝って、マスカレードボールが３着。ダービーではマスカレードボールが２着で、ミュージアムマイルが６着。実際に戦っている２戦は１勝１敗の五分だが、内容的にはどうだったのか。先述の専門紙記者はこう分析する。

「皐月賞は、ミュージアムマイルが『これ以上ない』というくらい、すべてがうまくいった競馬で勝利。一方、マスカレードボールはそこまでうまく運ぶことができず、３着に終わりました。

続くダービーでは、皐月賞馬ということで他馬のマークがきつかったミュージアムマイルと、自分の競馬に徹することができたマスカレードボールとの差が、６着、２着という結果に出ました。

要するに、皐月賞、ダービーともに２頭の能力というより、勝負のアヤで着順が決まったようなもので、実力的にはほとんど差がないと見ています。それを示したのが、春のクラシック２戦だったと言っていいでしょう」

今回の舞台は、東京・芝2000ｍ。それに対する適性はどうか。

距離的には、実際に2000ｍのＧＩをレースレコードで勝っているミュージアムマイルに分があると見ていいだろう。だとしても、その適性には大きな差はなく、直線が長い東京コースという点では、末脚秘めるマスカレードボールのほうが明らかに優位だ。

また、マスカレードボールは右回りの中山では未勝利も、左回りの新潟、東京では計４回走って３勝、２着１回と相性がいい。さらに、専門紙記者もこう語る。

「（マスカレードボールは）府中のような広々としたコースのほうが、より適性があるようです。府中の芝2000ｍが舞台となる天皇賞・秋は、この馬にとってはベストの条件と言っていいでしょう」

天皇賞・秋においては長い間、３歳馬は古馬より劣るとされてきた。現にグレード制が導入された1984年以降、３歳馬で天皇賞・秋を勝ったのは、先に触れたエフフォーリア、イクイノックスの他に、バブルガムフェロー（1996年。※当時の馬齢表記では４歳）とシンボリクリスエス（2002年）しかいない。

トップクラスの古馬の壁は、それだけ分厚いのだ。

３歳馬がなかなか勝てない理由は、やはり競走馬としての完成度にある。ミュージアムマイルにしろ、マスカレードボールにしろ、まだ若さが抜けきれない面がある。それが、レースにおけるスタート時の出遅れにつながっている。今回も、２頭がその不安を抱えているのは確かだ。

ともあれ、ミュージアムマイルにはクリスチャン・デムーロ騎手が、マスカレードボールにはクリストフ・ルメール騎手が騎乗する。名手の手腕によって課題をクリアし、道中スムーズに運ぶことができれば、勝つチャンスは巡ってくるはずだ。

はたして、勝利の女神はどちらに微笑むのか。熾烈な争いから目が離せない。