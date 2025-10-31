キャンペーンバナー（コミック）

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」にて、BL作品を対象としたキャンペーン「4社コラボ ボーイs フェスタ2025秋」を開催する。開催期間は10月31日から11月13日23時59分まで。

本キャンペーンは、新書館、大洋図書、リブレ、フロンティアワークスの4社合同のBLキャンペーン。3弾にわたって開催され、それぞれテーマごとに作品がピックアップされる。

第1弾は「BLコミック＆小説 イッキ読み特集」をテーマに、「イエスかノーか半分か《コミック版》」「カドル ‐獣人オメガバース‐【コミックス版】」「nez［ネ］」「うちの子は誰にもあげません！ ～子育て事務官はもふもふしっぽにいやされる～」などのBLコミックと小説作品が最大50％OFFで読めるキャンペーンが行なわれる。

2弾目以降も、それぞれのテーマにてピックアップした作品を対象にしたキャンペーンを実施予定。第2弾「厳選らぶらぶ特集」は11月7日から11月20日の期間、第3弾は「極選えちえち特集」が11月14日から11月27日の期間に開催される予定。

