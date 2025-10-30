リトルなでしこ、U-17W杯で8強進出！“10番”福島望愛が4試合連続弾…準々決勝は前回王者・北朝鮮とのアジア頂上決戦に

「リトルなでしこ」ことU-17日本女子代表は29日、U-17女子ワールドカップのラウンド16でコロンビアと対戦し、4-0で快勝。3大会連続の準々決勝進出を決めた。

グループステージで2勝1分の成績を収め、グループFを首位で突破した日本。ラウンド16の相手はグループEでスペインに次ぐ2位に入ったコロンビアとなった。

チームを率いる白井貞義監督は、グループステージ3戦で選手をうまくローテーション。特に3戦目は大きくメンバーを変更し、ラウンド16ではベストメンバーをピッチに送り出した。

試合序盤から重心を下げてスペースを消してきたコロンビアを相手に、日本はパスワークで圧倒。10分にはFW大野羽愛（高知学園高知高）のミドル弾で早くも先制点を手にする。

さらに22分、10番のMF福島望愛（JFAアカデミー福島）が4試合連続となるボレーシュートを決めると、43分にはMF中村心乃葉（セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18）が追加点を挙げ、前半で3点のリードを奪う。

後半に入っても日本のペースは変わらず、57分に福島が巧みなフィニッシュで、得点ランキングトップに並ぶ今大会5ゴール目をゲット。日本はその後も選手を交代しながらゲームを支配し、完勝と言えるゲーム内容で準々決勝進出を決めた。

U-17女子ワールドカップでは、コロナ禍で中止となった2020年大会を挟み、3大会連続でベスト8敗退に終わっている日本。

準々決勝は4大会ぶりのベスト4入りをかけて、昨年のU17女子アジアカップ決勝で0-1と敗れ、今大会でワールドカップ連覇を狙っている北朝鮮と対戦する。