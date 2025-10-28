Æ£°æ²¦ºÂ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë»à¼é¤«¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤ÎÃ¥¼è¤«¡Ä±¿Ì¿¤ÎºÇ½ª¶É¤Ï¶Ñ¹Õ¾õÂÖ¤Î¤Þ¤ÞÌëÀï¤ØÆÍÆþ¡ª¡¿¾´ý¡¦²¦ºÂÀïÂè5¶É
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤ÈÆ±³ØÇ¯¤ÎÄ©Àï¼Ô¡¦°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê23¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÂè73´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡Éé¤Ï10·î28Æü¡¢»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¤Î¡Ö¾ïÈØ¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÇÂè5¶É¤ÎÂÐ¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¼Ô¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÂç°ìÈÖ¤Ï¡¢Í¼¿©µÙ·Æ¤ò·Ð¤ÆÌëÀï¤ØÆÍÆþ¡£·ã¤·¤¤Å¸³«¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÆ£°æ²¦ºÂVS°ËÆ£±Ã²¦ ÇòÇ®¤Î½ªÈ×Àï¤Ø¡ª¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë
¡¡Æ£°æ²¦ºÂ¤Î3Ï¢ÇÆÃ£À®¤«¡¢°ËÆ£±Ã²¦¤¬Æó´§ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡£Æ±³ØÇ¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼Æ±»Î¤¬·ãÆÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë2¾¡2ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤ÇºÇ½ª·èÀï¤Ø¡£ËÜ¶É¤Î¾¡¼Ô¤¬²¦ºÂ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç°ìÈÖ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¶¤ê¶ð¤ÇÀè¼êÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£±Ã²¦¤Ï¡¢±¿Ì¿¤Î°ì¶É¤ÇÁê³Ý¤«¤ê¤ò»Ö¸þ¡£¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¶ðÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£¹âÆñÅÙ¤ÊÃæÈ×Àï¤Ç¤â²Ì´º¤Ë¹¶Àª¤ò´Ó¤¯Æ£°æ²¦ºÂ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÕÉ½¤Î·ËÀ®¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É°ÕÉ½¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¹½ÁÛÎÏ¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ABEMA¤Î¡ÖSHOGI AI¡×¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÄ©Àï¼Ô¡¦°ËÆ£±Ã²¦Â¦¤Ë·¹¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Í¼¿©µÙ·Æ»þÅÀ¤Ç·ÁÀª¤ËÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¡£²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¾¾ÈøÊâÈ¬ÃÊ¡Ê45¡Ë¤â¡Ö·ã¤·¤¤ÊÑ²½¤¬¾ï¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¡£ºÝ¤É¤¤¾¡Éé¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ£°æ²¦ºÂ¤¬¤³¤Î°ìÀï¤òÀ©¤·¤¿¾ì¹ç¡¢3Ï¢ÇÆÃ£À®¤È¤È¤â¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¿ô¤¬ÄÌ»»32´ü¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÏÊÕÌÀ¶åÃÊ¡Ê41¡Ë¤ò¾å²ó¤ëÎòÂå4°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î°ËÆ£±Ã²¦¤¬¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢½é¤Î²¦ºÂ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡ÈÆó´§²¦¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀÄÌ»»3´ü¤Îµ¬Äê¤Ç¶åÃÊ¤Ø¤Î¾ºÃÊ¤â·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¾´ý³¦¤ÇºÇÃíÌÜ¤Î°ìÈÖ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÜ¶É¡£±¿Ì¿¤ÎºÇ½ª¶É¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡£Î¾¼Ô¤¬·«¤ê¹¤²¤ë·ãÀï¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ5»þ´Ö¡£
¡ÚÍ¼·Ú¿©¤ÎÃíÊ¸¡Û
Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡¡Å·¤×¤é¤½¤Ð¸æÁ·¡ÊÎä¡Ë¡¢¥¦¡¼¥í¥óÃã
°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡¡¥Ï¥ä¥·¥é¥¤¥¹¡¢¥¦¡¼¥í¥óÃã
¡ÚÍ¼¿©µÙ·Æ»þ¤Î»Ä¤ê»ý¤Á»þ´Ö¡Û
¢¥°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡¡1»þ´Ö25Ê¬¡Ê¾ÃÈñ3»þ´Ö35Ê¬¡Ë
¢¤Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡¡1»þ´Ö26Ê¬¡Ê¾ÃÈñ3»þ´Ö34Ê¬¡Ë