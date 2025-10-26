城西大学が25年ぶり全日本V アンカー6区で金子陽向が残り1キロで大逆転
◇第43回全日本大学女子駅伝(10月26日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着:全6区間38キロ)
城西大学が大逆転で25年ぶりの優勝を飾りました。
1区(6.6キロ)では城西大学の本間香選手(1年)が区間新記録快走。従来の記録18秒上回ります。
2区(4.0キロ)では城西大学の兼子心晴選手(4年)が区間新記録をたたき出し、トップを快走。3区(5.8キロ)では区間賞の東北福祉大学の佐々木菜月選手(3年)を始め上位6人が区間記録を上回るハイレベルなレースとなる中、大西由菜選手(1年)が区間3位と序盤から完璧な流れをつくります。
4区(4.8キロ)では石川苺選手(3年)が区間2位の走りをみせると、最長区間5区(9.2キロ)では、本澤美桜選手(2年)に託されますが、大東文化大学のサラ ワンジル選手(3年)の快走でトップを譲り、3位に後退。トップと1分17秒差となります。
それでもアンカー6区(7.6キロ)では、金子陽向選手(4年)が激走。前を行く東北福祉大学をとらえると、残り1キロを切って、先頭の大東文化大学を抜きます。最終6区での大逆転劇で25年ぶり全日本優勝となりました。
前回大会は20年ぶりの3位表彰台。今大会は2000年以来の25年ぶり3度目の優勝となりました。
2位は大東文化大学、3位は名城大学と続いています。▽結果※8位までがシード権
1位 2時間03分28秒 城西大学
2位 2時間03分44秒 大東文化大学
3位 2時間03分50秒 名城大学
4位 2時間04分02秒 東北福祉大学
5位 2時間05分13秒 立命館大学
6位 2時間06分38秒 大阪学院大学
7位 2時間07分09秒 筑波大学
8位 2時間07分16秒 福岡大学
9位 2時間07分37秒 順天堂大学
10位 2時間08分06秒 日本体育大学