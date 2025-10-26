◇第43回全日本大学女子駅伝(10月26日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着:全6区間38キロ)

城西大学が大逆転で25年ぶりの優勝を飾りました。

1区(6.6キロ)では城西大学の本間香選手(1年)が区間新記録快走。従来の記録18秒上回ります。

2区(4.0キロ)では城西大学の兼子心晴選手(4年)が区間新記録をたたき出し、トップを快走。3区(5.8キロ)では区間賞の東北福祉大学の佐々木菜月選手(3年)を始め上位6人が区間記録を上回るハイレベルなレースとなる中、大西由菜選手(1年)が区間3位と序盤から完璧な流れをつくります。

4区(4.8キロ)では石川苺選手(3年)が区間2位の走りをみせると、最長区間5区(9.2キロ)では、本澤美桜選手(2年)に託されますが、大東文化大学のサラ ワンジル選手(3年)の快走でトップを譲り、3位に後退。トップと1分17秒差となります。

それでもアンカー6区(7.6キロ)では、金子陽向選手(4年)が激走。前を行く東北福祉大学をとらえると、残り1キロを切って、先頭の大東文化大学を抜きます。最終6区での大逆転劇で25年ぶり全日本優勝となりました。

前回大会は20年ぶりの3位表彰台。今大会は2000年以来の25年ぶり3度目の優勝となりました。

2位は大東文化大学、3位は名城大学と続いています。

▽結果※8位までがシード権1位 2時間03分28秒 城西大学2位 2時間03分44秒 大東文化大学3位 2時間03分50秒 名城大学4位 2時間04分02秒 東北福祉大学5位 2時間05分13秒 立命館大学6位 2時間06分38秒 大阪学院大学7位 2時間07分09秒 筑波大学8位 2時間07分16秒 福岡大学9位 2時間07分37秒 順天堂大学10位 2時間08分06秒 日本体育大学