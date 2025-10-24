ファミリーマート（東京都港区）が、11種類のチョコスイーツをデザート、パン、アイス、菓子、ドリンク、焼き菓子で展開する、「ファミマがチョコだらけ！」キャンペーンを10月28日から実施します。

【画像】「全部めっちゃチョコ！」 これが。“チョコ尽くし”の商品11品です！

同キャンペーンは、2024年10月に「スイーツのファミマ」キャンペーンの第1弾企画として開催。“チョコスイーツの祭典”として好評を博したといいます。

今年は、ドーム型のチョコムース「濃厚ショコラドームケーキ」（395円。以下、税込み）、滑らかなチョコクリームをビスケット生地でサンドした「クリスピーチョコサンド」（298円）、チョコソースが加わった「濃厚ショコラロール」（320円）、チョコホイップクリームが入った「ショコラミルクレープ（生チョコレート使用）」（358円）といった手作りデザートや、2層のクリームを重ねた「ミルフィーユトリプルショコラ（2本入）」（348円）が発売されます。

また、表面をチョコでコーティングした「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」（198円）、チョコクリームとチョコダイスを巻き込んだ「チョコマカロンクロワッサン」（198円）、2層に重ねたチョコ生地の「チョコクリーム in トリプルチョコマドレーヌ」（230円）、ラズベリーソースをかけて焼き上げた「ラズベリー香るトリプルチョコタルト」（248円）などの焼き菓子も登場。

さらに、チョコアイスの中にビターなチョコソースが入った「濃厚チョコアイスバー〜チョコソース入り〜」（258円）や、3種のチョコレートがブレンドされた「チョコレートドリンク」（278円）といった、アイスやドリンクもラインアップされています。

いずれも全国のファミリーマートで販売されます。