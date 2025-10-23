乃木坂46、2025年“卒業ラッシュ”にファンから悲鳴 屋台骨支えた3期生・4期生の卒業→“変革の時”
アイドルグループ・乃木坂46の4期生・松尾美佑（21）が、12月31日をもって卒業することが23日、発表された。2025年に入ってから、同グループはすでに3人が卒業、年内に3人が卒業することを発表と、“変革の時”となっている。
【写真】先月には…ツアーの見せ場を熱弁していた松尾美佑
2025年に卒業したのは、2月に3期生・与田祐希（25）、5月に3期生・佐藤楓（27）、6月に3期生・中村麗乃（24）が卒業。さらに、9月には3期生・久保史緒里（24／11月の卒業コンサートで卒業）、10月21日には4期生・矢久保美緒（23／2025年内をもって卒業）、そしてきょう23日に4期生・松尾が卒業を発表した。
これまでグループの屋台骨を支えてきたメンバー3期生、4期生の相次ぐ卒業発表に「卒業ラッシュ」がトレンド入りし、「乃木坂ちゃんの卒業ラッシュで泣いてる。気持ちが追いつかない」などファンからは悲鳴が上がっている。
その一方で、先に発表された11月26日発売の40枚目シングル「ビリヤニ」では、今年2月に初お披露目となった6期生から、鹿児島県出身の瀬戸口心月と秋田県出身の矢田萌華の2人を初選抜・Wセンターに抜てき。これには「グループに新たな風が吹く！」「Ｗセンターの2人を純粋に応援したい！」など、これからグループを支えていく5期生、6期生の成長への期待の声も上がっている。
