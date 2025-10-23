この日、雨が止んだ隙にハルちゃんと散歩へ行くことにした飼い主さん。ところが、突然座り込んで動かなくなってしまい、そんなハルちゃんの何とも言えない表情と散歩断固拒否の態度が面白いと評判になりました。

「イヤですのお顔～あぁかわいいなぁ」「ハルちゃん、拒否ゴルゥ～」と大反響で21万回以上再生されています。

【動画：雨がやんだので、大型犬を散歩に連れて行った結果…思わず笑ってしまう『まさかの表情』】

雨が止んだ隙にお散歩に出たものの…？

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『haru_goldenretriever』へ投稿された、ゴールデンレトリバーの「ハルちゃん」の様子です。この日飼い主さんは、雨が止んだ隙にハルちゃんをお散歩に連れ出したのだそう。

ところがお散歩の気分ではなかったのか、道端に座り込んでしまったハルちゃん。飼い主さんが歩くとリードの紐だけが伸びていき、ふと気づけば随分遠くにぽつんと座るハルちゃんの姿があったといいます。

お散歩断固拒否！

飼い主さんが戻ってきてくれても、真顔で顔をじっと見つめながら、全く動く気配を見せないハルちゃん。「行くよ」とリードを引っ張っても首輪を引っ張っても動じず、足を踏ん張ってまで「行きましぇんの」と断固拒否の姿勢だったのだとか。

そこで、「ママ1人で行ってくるよ」と置いていく振りをしてみた飼い主さん。しかしその作戦も「どうぞどうぞ」と言わんばかりに見送られてしまい、とうとう打つ手がなくなってしまったのでした。

お散歩大好きなハルちゃん

ハルちゃんは普段からお散歩が嫌いなのかというとそういうわけではなく、楽しそうにお散歩している様子もたくさん公開されています。特に涼しくなってくると、気持ちが良いのか足取りも軽くなるのだそう。

散歩拒否という普通なら少し困ってしまうような場面でも、ニコニコ笑顔が印象的なハルちゃんの可愛い一面として飼い主さんが接しているのが伝わってきて、見ているこちらまで笑顔になりました。

この投稿へは「お顔可愛すぎる」「いつものニコニコどこ？でもそんなハルちゃんも好き」「ハルちゃんのこの顔好きー」「急いでる時に拒否されるととっても焦りますのよ」「拒否するハルちゃんも可愛い」「首輪引っ張った時に、お耳ピコーン！てなるの可愛いでしゅのよー」「ハルちゃんのとっても強い意志を感じます」「絶対動かないハルちゃん可愛い」「これやりますよねー」など、可愛いハルちゃんの姿に魅了された視聴者から多くのコメントといいねが寄せられています。

Instagramアカウント『haru_goldenretriever』では、表情豊かなゴールデンレトリバー「ハルちゃん」と飼い主さんの日々の様子が公開されています。

