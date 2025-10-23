ＤｅＮＡの左腕アンソニー・ケイ投手（３０）が、来季メジャーに復帰する見込みであることを２２日（日本時間２３日）、米ニューヨーク・ポスト紙の敏腕記者で知られるジョン・ヘイマン氏が自身の「Ｘ」（旧ツイッター）に投稿した。

ヘイマン氏の「Ｘ」では「メッツから２０１６年のドラフト１巡目指名された左腕のアンソニー・ケイは、日本での２年間を経て、来季メジャーに復帰する見込みだ。ＮＰＢではゴロ率５７・８％がトップで、防御率１・７４は球団記録で１５５イニングを投げた。直球の平均球速は９４・６マイル（約１５２・２キロ）だ」と紹介した。

ケイは、コネチカット大から１６年のドラフト１巡目（全体３１位）でメッツから指名を受けて入団。１９年にトレードでブルージェイズに移籍すると、同年の９月にメジャーデビューした。２３年はカブス、メッツでプレー。メジャー通算４４登板（うち先発７）で４勝２敗、防御率５・５９だった。

２４年にＤｅＮＡに加入。１年目の２４年は２４登板で６勝９敗、防御率３・４２に終わったが、２年目の今季は２４登板で９勝６敗、防御率１・７４という圧巻の成績を残した。防御率１・７４は、秋山登が１９６０年に記録した同１・７５を抜いて球団新記録。ＤｅＮＡでの２年間では４８試合に登板して１５勝１５敗、防御率２・５３だった。ＣＳ最終Ｓの阪神戦（甲子園）で登板した際には、メジャー球団も視察に訪れていた。