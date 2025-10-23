阪急電鉄は、2025年10月24日(金)にオープンするユニクロの新たなグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」で、初のコラボレーションを実現。阪急電車の歴代車両や駅看板などをデザインしたオリジナルTシャツやトートバッグが発売されます。

さらに、店内の専用端末を使って自分だけのオリジナルアイテムを作成できる「UTme!」サービスや、好きな商品に刺繍ができる「RE.UNIQLOスタジオ」でも阪急電車デザインが登場。ファンならずとも見逃せない企画となっています。

阪急列車のトレードカラーがおしゃれなTシャツやトートが集合

2025年10月24日(金)に開業する「UNIQLO UMEDA」で販売される阪急電車とのコラボレーション商品は、ユニクロ限定のオリジナルデザインTシャツ（税込1,990円）、トートバッグ（税込2,490円）、ミニトートバッグ（税込1,990円）です。

UNIQLO UMEDA×阪急電車オリジナルデザインのアイテムイメージ

阪急電車の特徴であるマルーンカラーの車両がずらりと並んだデザインや、駅のホームを切り取った風景のデザインなど、スタイリッシュなアイテムが揃います。

世界にひとつの阪急電車デザインを作成「UTme!」

スタンプを自由に組み合わせて世界にひとつのアイテムに

今回のコラボでは、既製品だけでなく、自分だけのオリジナルアイテムを作成することも可能です。店頭に設置された専用端末を操作する「UTme!」サービスでは、用意された阪急電車デザインのさまざまなスタンプを自由に組み合わせて、世界にひとつだけのTシャツやトートバッグが作れます。

駅名看板や種別表示幕など、マニアックなスタンプを駆使して阪急愛を思う存分表現できます。

ユニクロコラボオリジナルデザインの刺繍イメージ

阪急電鉄オリジナルデザインの刺繍イメージ

さらに、手持ちのユニクロ商品や店内で購入した商品に刺繍を施せるサービス「RE.UNIQLOスタジオ」にも、阪急電車デザインが登場します。車両のイラストはもちろん、人気のHマークや駅ナンバリングのロゴなど、ワンポイントでさりげなく阪急ファンをアピールできるデザインが用意されています。自分だけのオリジナルアイテムを作って、日常に阪急電車を取り入れてみましょう。

「UNIQLO UMEDA×阪急電車」コラボレーション概要

阪急電車×ユニクロ梅田のコラボは、ユニクロの新たなグローバル旗艦店「UNIQLO UMEDA」のオープンを記念して実施されます。発売日は2025年10月24日(金)で、「UNIQLO UMEDA」（大阪府大阪市北区大深町1番1号 LINKS UMEDA 1・2階）限定で販売されます。ユニクロ限定オリジナルデザインのアイテム販売のほか、店内の「UTme!」や「RE.UNIQLOスタジオ」のサービスでも阪急電車デザインが楽しめます。詳しくはUNIQLO UMEDAの公式ホームページでご確認ください。

阪急電車とユニクロのコラボレーションは店舗限定での発売となり、他では手に入れることができません。ぜひこの機会に「UNIQLO UMEDA」へ足を運び、あなただけの特別な阪急グッズを手に入れてください。

（画像：阪急のWebサイトより）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）