【ローマ＝倉茂由美子】イタリア初の女性首相としてジョルジャ・メローニ氏（４８）が就任してから２２日で３年を迎える。

当初は「極右」とも目されたが、就任後はバランス重視の現実路線に転じ、安定した連立政権を基盤に国際的な存在感を高めている。先進７か国（Ｇ７）の保守派の女性首相として、高市首相の参考にもなりそうだ。

「光栄にも私が率いる政府は、共和国史上３番目に長い政権になった」。メローニ氏は２０日、ベルルスコーニ氏の第２次政権（１４１２日）、第４次政権（１２８７日）に次ぐ１０９４日に達したことをＳＮＳで報告し、「責任をもって働き続ける」と意欲を示した。

多党制のイタリアでは、不安定な連立政権が常態化し、近年は１〜２年ほどの短命政権が続いてきた。

メローニ政権も、自身が率いる右派「イタリアの同胞」など３党による連立だが、世論調査では、政府支持率は７月時点で４１％。発足時から下落傾向にあるものの、他の欧州各国政府と比べて高水準を維持する。メローニ氏個人への支持率はさらに高い４３％で、堅調な人気が連立内の対立を抑制している。

「イタリアの同胞」は旧ファシスト政党の流れをくみ、排外主義的な主張が目立ったことから、政権発足時は欧州連合（ＥＵ）やウクライナ支援の足並みの乱れにつながる懸念があった。

だが、就任後は、欧米との協調重視の現実路線に転じた。ウクライナへの支援継続や対露制裁を一貫して主張し、Ｇ７で唯一参画していた中国の巨大経済圏構想「一帯一路」からの離脱にも踏み切った。重要課題の不法移民対策も、ＥＵを動かして規制強化につなげた。

米国とはバイデン前大統領と良好な関係を築きつつ、トランプ米大統領とは就任前から会談の好機を見つけては機敏に動いた。自国優先主義の立場も近く、トランプ氏も「非常に特別な人物」と一目置く。伊ルイス大学のジョバンニ・オルシナ教授は、外交姿勢が人気を押し上げているとし、「世界が不安定化する中で、国民は国際社会で安定した存在感を放つ指導者として評価している」と述べた。

ただ、課題も少なくない。経済成長や出生率の低迷は続き、不法移民対策の柱だったアルバニアでの不法移民収容なども軌道に乗っていない。メローニ氏が導入を目指す首相の直接選挙制や、首相への議会解散権付与などの改革も前進していない。オルシナ教授は、堅調な支持率は「反発を伴う抜本的な改革に着手できていないことの裏返しだともいえる。今後、連立の分裂や野党台頭のリスクも抱えている」と指摘している。