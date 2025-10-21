自民・高市早苗総裁が２１日、国会首相指名選挙で総理大臣に指名され、閣僚を発表した。

女性閣僚は片山さつき財務相、小野田紀美経済安保相の２人だった。

閣僚発表時にＭＢＳ「よんチャンＴＶ」にリモートで生出演していた立憲民主・辻元清美議員は「がっかりしました」と述べ「６人くらい女性入れんのちゃうかと言われてたのに。ここでリーダーシップ発揮してほしかったですね」と語った。

「結局、第２次麻生政権って言われてるけど、どこに高市カラーが出てるのか、さっぱり分からない」とも述べた。

「旧安倍派も復活させて。私が懸念してたのは、女性がトップになったとしても、結局、イチゴのショートケーキでイチゴは女性でも、土台の部分は男性の権力闘争、派閥均衡みたいな、そういう政治になったら、本当の意味での女性総理になったと多くの女性たちが期待してることと違う形になってしまうので、いまのところ結局、男の人の支配の上に神輿として乗せられるのかしらっていうような印象ですね」と語った。