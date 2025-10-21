ローソン「オーベルジーヌ監修カレー」こそ至高！偏食家・氏原が「うめぇ！」と叫んだコンビニ新商品レビュー
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ブチギレ氏原とサカモトが、自身のYouTubeチャンネル「GGチャンネル」で「10月話題になった新商品をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開した。自他共に認める偏食家である氏原が、コンビニ各社の新商品を忖度なしでレビューしている。
動画では、ファミリーマート、セブン-イレブン、ローソンから発売されたお菓子、パン、カレー、アイスなど、多岐にわたる新商品が登場。中でも氏原が「すごいじゃんもう」と歓喜したのは、氏原が愛してやまないカレーの名店「オーベルジーヌ」が監修したローソンの商品群だ。
最初にレビューされたファミリーマートの「クイニーアマン」シリーズ3種では、「アップルパイタルト×クイニーアマン」が最も高い評価を獲得。「最近食ったりんごパイの中では一番美味くない？」と、フレッシュなりんごの味わいを称賛した。一方で、他の2種については厳しい評価を下している。
本命と目されたローソンの「オーベルジーヌ」監修商品は3品を実食。レトルトタイプの「欧風チキンカレー」を口にした氏原は、「うめぇ！」と目を見開き、「今まで（のレトルト）で一番美味い」「これまぁリピートだな」と断言。店の味とは違うとしつつも、レトルトカレーとしての完成度の高さを絶賛した。
最後に試食したセブン-イレブンのアイス「まるで蜜芋」については、「本当に芋だね」「再現度はすごい」とその完成度に驚きつつも、「別に美味いとかではないです」と、偏食家らしい辛口な評価で締めくくった。
動画では、ファミリーマート、セブン-イレブン、ローソンから発売されたお菓子、パン、カレー、アイスなど、多岐にわたる新商品が登場。中でも氏原が「すごいじゃんもう」と歓喜したのは、氏原が愛してやまないカレーの名店「オーベルジーヌ」が監修したローソンの商品群だ。
最初にレビューされたファミリーマートの「クイニーアマン」シリーズ3種では、「アップルパイタルト×クイニーアマン」が最も高い評価を獲得。「最近食ったりんごパイの中では一番美味くない？」と、フレッシュなりんごの味わいを称賛した。一方で、他の2種については厳しい評価を下している。
本命と目されたローソンの「オーベルジーヌ」監修商品は3品を実食。レトルトタイプの「欧風チキンカレー」を口にした氏原は、「うめぇ！」と目を見開き、「今まで（のレトルト）で一番美味い」「これまぁリピートだな」と断言。店の味とは違うとしつつも、レトルトカレーとしての完成度の高さを絶賛した。
最後に試食したセブン-イレブンのアイス「まるで蜜芋」については、「本当に芋だね」「再現度はすごい」とその完成度に驚きつつも、「別に美味いとかではないです」と、偏食家らしい辛口な評価で締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
ファミマの月見背徳、買う前に見て！氏原が「ングァ！くさい！」と絶叫した意外な一品
カルディの「パンのお供」正直レビュー！「リピート確定」と絶賛された意外な一品とは？
偏食家YouTuberが「大阪王将vs餃子の王将」を忖度なし評価！餃子と炒飯で“味がしない”と酷評されたのは…
チャンネル情報
「ブチギレ氏原」と「サカモト」のYoutubeチャンネル。 生配信や編集動画を"ほぼ毎日更新中" 「来たコメント全てにキレる生配信」開催はコミュニティ投稿をチェック！ サブチャンは「GGチャンネルサブ」で検索！ https://www.youtube.com/channel/UCrvEqB719u87IBQkexM2pTQ?view_as=subscriber
youtube.com/@ujihara_sakamoto_gg YouTube