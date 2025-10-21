ファーウェイ、シャオミ、ロボロック、BYD、CATL…。

中国を代表するメーカーだ。韓国の製造業者の3分の2以上がすでにこれら中国企業に技術競争力で追いつかれたか追い越されたと評価した。安い価格を武器に品質を備えたとしても「大陸の失敗」とこき下ろしていた中国製品はいまや昔話だ。

大韓商工会議所が韓国の製造業者370社を対象に、韓中の産業競争力認識について質問した結果、32．4％だけが「中国企業と比較して技術競争力でリードしている」と答えた。「技術競争力に差がない」は45．4％で、22．2％は「中国がリードしている」と答えた。2010年の調査では89．6％が「韓国企業の競争力は中国より高い」と答えたのと対照的だ。

価格競争力はすでに中国と比べられない。どれだけ安いかがカギだった。53％は「中国製品が韓国製品より30％以上安い」と答えた。業種別ではディスプレーで66．7％、製薬・バイオで63．4％、繊維・衣類で61．7％が中国製品の価格が30％以上安いと答えた。

韓国の強みである製造速度も「中国が速い」が42．4％で「韓国が速い」の35．4％を上回った。69．2％は「3年以内に韓国の世界市場でのシェアが減少するだろう」と懸念した。

大韓商工会議所は韓中の技術逆転の原因を、中国の政府主導の莫大な投資支援と柔軟な規制に求めた。代案として▽企業規模が大きくなるほど支援を減らす代わりに革新産業別に支援する形でインセンティブ構造を再設計し▽すでに中国の量的・質的支援についていけないだけに、成長型プロジェクトや企業にさらに多くの支援を集中し▽自動運転車実証研究の心臓である中国武漢市のように規制を大幅に緩和した「規制特区」を導入すべきと提言した。

大韓商工会議所のイ・ジョンミョン産業革新本部長は「人工知能（AI）、半導体、バッテリーなど大規模資金を伴う先端革新産業でも果敢な支援が必要だ。一定地域では企業規模と関係なく投資企業すべてに規制を大幅に緩和して産業競争力を育てなければならない」と主張した。